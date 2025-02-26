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Кот и собака на страже зрения: невероятная история о том, как животные помогают детям носить очки

1:14
Зоосфера

Детский окулист нашел невероятный способ помочь детям чувствовать себя уверенно при ношении очков. Помимо команды людей, в магазине работают два особенных сотрудника: рыжий кот Гамдроп и маленькая фражинья Трюфель.

Нос кота
Фото: unsplash.com by Alejandra Coral, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос кота

Вместе они выступают в качестве послов своего видения и стали влиятельными людьми для детей по всему миру. Их роль выходит далеко за рамки просто миловидности: они помогают детям смириться с ношением очков, поддерживают тех, кому нужна повязка на глазу из-за окклюзионной терапии, и обеспечивают комфорт тем, кто переносит операцию на глазах.

Но что делает этот дуэт еще более особенным, так это то, что у них обоих проблемы со зрением, и они сталкиваются с теми же трудностями, что и дети, которым они помогают. Таким образом, они служат ориентиром и источником вдохновения, а также, конечно же, способствуют продаже очков.

Организация Truffles the Kitty (TKO) — некоммерческая благотворительная организация, созданная для поддержки детей с проблемами зрения. Через свои социальные сети организация делится образовательным и вдохновляющим контентом для семей и сообществ.

 

Уточнения

Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός «глаз» + λόγος «учение») — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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