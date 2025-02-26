Кот и собака на страже зрения: невероятная история о том, как животные помогают детям носить очки

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Детский окулист нашел невероятный способ помочь детям чувствовать себя уверенно при ношении очков. Помимо команды людей, в магазине работают два особенных сотрудника: рыжий кот Гамдроп и маленькая фражинья Трюфель.

Фото: unsplash.com by Alejandra Coral, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нос кота

Вместе они выступают в качестве послов своего видения и стали влиятельными людьми для детей по всему миру. Их роль выходит далеко за рамки просто миловидности: они помогают детям смириться с ношением очков, поддерживают тех, кому нужна повязка на глазу из-за окклюзионной терапии, и обеспечивают комфорт тем, кто переносит операцию на глазах.

Но что делает этот дуэт еще более особенным, так это то, что у них обоих проблемы со зрением, и они сталкиваются с теми же трудностями, что и дети, которым они помогают. Таким образом, они служат ориентиром и источником вдохновения, а также, конечно же, способствуют продаже очков.

Организация Truffles the Kitty (TKO) — некоммерческая благотворительная организация, созданная для поддержки детей с проблемами зрения. Через свои социальные сети организация делится образовательным и вдохновляющим контентом для семей и сообществ.

Уточнения

Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός «глаз» + λόγος «учение») — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.



