Кот и собака на страже зрения: невероятная история о том, как животные помогают детям носить очки

Детский окулист нашел невероятный способ помочь детям чувствовать себя уверенно при ношении очков. Помимо команды людей, в магазине работают два особенных сотрудника: рыжий кот Гамдроп и маленькая фражинья Трюфель.
Вместе они выступают в качестве послов своего видения и стали влиятельными людьми для детей по всему миру. Их роль выходит далеко за рамки просто миловидности: они помогают детям смириться с ношением очков, поддерживают тех, кому нужна повязка на глазу из-за окклюзионной терапии, и обеспечивают комфорт тем, кто переносит операцию на глазах.
Но что делает этот дуэт еще более особенным, так это то, что у них обоих проблемы со зрением, и они сталкиваются с теми же трудностями, что и дети, которым они помогают. Таким образом, они служат ориентиром и источником вдохновения, а также, конечно же, способствуют продаже очков.
Организация Truffles the Kitty (TKO) — некоммерческая благотворительная организация, созданная для поддержки детей с проблемами зрения. Через свои социальные сети организация делится образовательным и вдохновляющим контентом для семей и сообществ.
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