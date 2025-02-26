Не потеряете своего друга: чипирование собак в Подмосковье — как это работает

С 1 марта начинает действовать закон, касающийся регистрации домашних животных, который на данный момент затрагивает только собак. Владельцев, не соблюдающих новое правило, ожидают штрафные санкции.
Правила регистрации домашних животных были установлены постановлением правительства Московской области в июне 2023 года. Согласно этому документу, питомцев необходимо зарегистрировать в течение двух недель после достижения ими трехмесячного возраста. Процедура регистрации может проводиться исключительно в государственных ветеринарных учреждениях, действующих под контролем министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Собаководы, проживающие в области, должны зарегистрировать своих четвероногих друзей с 1 марта. Другие животные могут быть поставлены на учет по желанию владельцев, и ограничений по числу собак не установлено. Инициаторы данной меры надеются, что регистрация позволит создать реестр домашних животных, который существенно упростит их поиск в случае утраты, передают "Вести Подмосковья".
Записаться на прием к ветеринару для регистрации можно через портал "Госуслуги". Тем не менее, также разрешено обратиться в ветеринарную клинику напрямую или записаться по телефону +7 (495) 668-01-25. Врач соберет необходимые сведения о владельце и животном, включая породу, пол, окрас и кличку, а также информацию о проведенных прививках. Каждой собаке будет присвоен уникальный идентификационный номер.
Регистрация, как сообщается, будет бесплатной, но владельцам придется заплатить за установку чипа. После завершения регистрации все данные о питомце будут занесены в областной реестр. В дальнейшем информацию можно будет считывать с чипа, что позволит быстро вернуть потерянную собаку ее хозяину. Тем не менее, непонятно, как именно будет контролироваться дата рождения животного, так как это влияет на сроки регистрации и на возможное наложение штрафов на владельцев.
Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.
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