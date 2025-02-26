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Не потеряете своего друга: чипирование собак в Подмосковье — как это работает

2:17
Зоосфера

С 1 марта начинает действовать закон, касающийся регистрации домашних животных, который на данный момент затрагивает только собак. Владельцев, не соблюдающих новое правило, ожидают штрафные санкции.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

Правила регистрации домашних животных были установлены постановлением правительства Московской области в июне 2023 года. Согласно этому документу, питомцев необходимо зарегистрировать в течение двух недель после достижения ими трехмесячного возраста. Процедура регистрации может проводиться исключительно в государственных ветеринарных учреждениях, действующих под контролем министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Собаководы, проживающие в области, должны зарегистрировать своих четвероногих друзей с 1 марта. Другие животные могут быть поставлены на учет по желанию владельцев, и ограничений по числу собак не установлено. Инициаторы данной меры надеются, что регистрация позволит создать реестр домашних животных, который существенно упростит их поиск в случае утраты, передают "Вести Подмосковья".

Записаться на прием к ветеринару для регистрации можно через портал "Госуслуги". Тем не менее, также разрешено обратиться в ветеринарную клинику напрямую или записаться по телефону +7 (495) 668-01-25. Врач соберет необходимые сведения о владельце и животном, включая породу, пол, окрас и кличку, а также информацию о проведенных прививках. Каждой собаке будет присвоен уникальный идентификационный номер.

Регистрация, как сообщается, будет бесплатной, но владельцам придется заплатить за установку чипа. После завершения регистрации все данные о питомце будут занесены в областной реестр. В дальнейшем информацию можно будет считывать с чипа, что позволит быстро вернуть потерянную собаку ее хозяину. Тем не менее, непонятно, как именно будет контролироваться дата рождения животного, так как это влияет на сроки регистрации и на возможное наложение штрафов на владельцев.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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