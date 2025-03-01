Пушистый заговор: почему стерилизованные кошки всё ещё метят

Многие владельцы кошек рано или поздно сталкиваются с непростым выбором: стерилизовать ли питомца? Один из главных вопросов, который волнует хозяев, — сохранится ли привычка животного метить территорию после операции? Давайте разберемся, действительно ли стерилизация решает эту проблему и что важно учитывать.
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Кошка
Что такое стерилизация
Стерилизация кошек — это хирургическая процедура, направленная на предотвращение размножения. Самкам удаляют яичники и матку, а у самцов перевязывают семенной канал. Операция проводится под наркозом и занимает не более часа.
Зачем стерилизовать питомца
Контроль популяции — предотвращает появление нежелательного потомства и уменьшает количество бездомных животных.
Защита от инфекций — снижает вероятность заражения вирусом иммунодефицита кошек (FIV) и лейкозом.
Увеличение продолжительности жизни — стерилизованные животные живут дольше, так как их организм не испытывает стресс из-за гормональных скачков и беременностей.
Метит ли кошка территорию после стерилизации
Существует распространенное мнение, что стерилизация полностью избавляет питомца от привычки метить территорию. В большинстве случаев это действительно так: поведение животного меняется, оно становится спокойнее, реже проявляет агрессию. Однако бывают исключения, когда метки остаются. Это может происходить по следующим причинам:
Территориальный инстинкт — кошка может продолжать метить, если чувствует угрозу со стороны других животных.
Остаточный гормональный фон — организму требуется время для нормализации гормонального баланса.
Стресс — переезды, смена обстановки или появление новых людей могут спровоцировать метки.
Соперничество — если в доме есть другие кошки, питомец может продолжать маркировать свою территорию.
Как предотвратить метки после стерилизации
Чтобы минимизировать вероятность такого поведения, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Очистите места старых меток с помощью специальных средств, устраняющих запах.