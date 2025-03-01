Пушистый заговор: почему стерилизованные кошки всё ещё метят

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек рано или поздно сталкиваются с непростым выбором: стерилизовать ли питомца? Один из главных вопросов, который волнует хозяев, — сохранится ли привычка животного метить территорию после операции? Давайте разберемся, действительно ли стерилизация решает эту проблему и что важно учитывать.

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Что такое стерилизация

Стерилизация кошек — это хирургическая процедура, направленная на предотвращение размножения. Самкам удаляют яичники и матку, а у самцов перевязывают семенной канал. Операция проводится под наркозом и занимает не более часа.

Зачем стерилизовать питомца

Контроль популяции — предотвращает появление нежелательного потомства и уменьшает количество бездомных животных.

— предотвращает появление нежелательного потомства и уменьшает количество бездомных животных. Профилактика заболеваний — снижает риск онкологии репродуктивной системы (рак яичников, молочных желез).

— снижает риск онкологии репродуктивной системы (рак яичников, молочных желез). Защита от инфекций — снижает вероятность заражения вирусом иммунодефицита кошек (FIV) и лейкозом.

— снижает вероятность заражения вирусом иммунодефицита кошек (FIV) и лейкозом. Увеличение продолжительности жизни — стерилизованные животные живут дольше, так как их организм не испытывает стресс из-за гормональных скачков и беременностей.

Метит ли кошка территорию после стерилизации

Существует распространенное мнение, что стерилизация полностью избавляет питомца от привычки метить территорию. В большинстве случаев это действительно так: поведение животного меняется, оно становится спокойнее, реже проявляет агрессию. Однако бывают исключения, когда метки остаются. Это может происходить по следующим причинам:

Территориальный инстинкт — кошка может продолжать метить, если чувствует угрозу со стороны других животных.

— кошка может продолжать метить, если чувствует угрозу со стороны других животных. Остаточный гормональный фон — организму требуется время для нормализации гормонального баланса.

— организму требуется время для нормализации гормонального баланса. Стресс — переезды, смена обстановки или появление новых людей могут спровоцировать метки.

— переезды, смена обстановки или появление новых людей могут спровоцировать метки. Соперничество — если в доме есть другие кошки, питомец может продолжать маркировать свою территорию.

Как предотвратить метки после стерилизации

Чтобы минимизировать вероятность такого поведения, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Очистите места старых меток с помощью специальных средств, устраняющих запах. Создайте комфортную среду — обеспечьте кошке удобное спальное место, когтеточку, игрушки. Ограничьте доступ к местам, где питомец раньше метил. Используйте феромоны — специальные диффузоры помогут снизить тревожность. Уделяйте внимание играм — активность и взаимодействие с хозяином помогут кошке чувствовать себя безопасно.

Когда обращаться к ветеринару

Если кошка продолжает метить территорию спустя несколько месяцев после стерилизации, важно исключить медицинские причины:

Внезапное появление меток у ранее спокойного питомца.

Дискомфорт при мочеиспускании.

Изменения в поведении, аппетите или активности.

Проблемы с почками, инфекции мочевыводящих путей и гормональные нарушения могут провоцировать такое поведение.

Только ветеринар сможет точно определить причину и назначить лечение.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются).

