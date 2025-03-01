Кошачье акне – не пустяк! Эта маленькая проблема может привести к серьёзным последствиям

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Кошачьи угри или фолликулит — распространённое кожное заболевание, которое может причинять дискомфорт вашему питомцу. Хотя на первый взгляд небольшие чёрные точки на подбородке кошки могут показаться безобидными, акне требует внимания и правильного ухода. Разберёмся в причинах, симптомах и методах лечения этого состояния.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Причины появления акне у кошек

Акне у кошек может быть вызвано различными факторами, среди которых:

Аллергические реакции — контакт с раздражителями может спровоцировать воспаление кожи.

— контакт с раздражителями может спровоцировать воспаление кожи. Гормональный дисбаланс — нарушения в работе щитовидной железы могут способствовать кожным проблемам.

— нарушения в работе щитовидной железы могут способствовать кожным проблемам. Неправильный уход — как недостаточная, так и чрезмерная гигиена может привести к закупорке пор.

— как недостаточная, так и чрезмерная гигиена может привести к закупорке пор. Питание и иммунитет — несбалансированный рацион и ослабленный иммунитет увеличивают риск развития акне.

— несбалансированный рацион и ослабленный иммунитет увеличивают риск развития акне. Инфекции и паразиты — грибки, бактерии и клещи могут вызывать воспалительные процессы в фолликулах.

— грибки, бактерии и клещи могут вызывать воспалительные процессы в фолликулах. Особенности кожи и шерсти — некоторые породы более предрасположены к возникновению угрей.

Как развивается акне у кошек

Процесс появления акне проходит несколько стадий:

Образование комедонов — кожное сало и ороговевшие клетки закупоривают фолликулы. Воспаление фолликулов — появляются покраснения и небольшие бугорки. Осложнённая форма — воспалённые участки могут нагнаиваться, что приводит к образованию корок и рубцов.

Симптомы акне у кошек

Проявления зависят от стадии заболевания:

Начальная стадия — небольшие чёрные точки (комедоны) на подбородке и губах.

— небольшие чёрные точки (комедоны) на подбородке и губах. Острая стадия — красные бугорки, воспалённые участки, возможны гнойнички.

— красные бугорки, воспалённые участки, возможны гнойнички. Хроническая форма — появление корок, рубцов, зуд и болезненность кожи.

Как диагностировать акне

При появлении симптомов важно вовремя обратиться к ветеринару. Диагностика включает:

визуальный осмотр

анализ соскобов кожи

исключение грибковых и бактериальных инфекций

Лечение акне у кошек

Способы лечения зависят от тяжести состояния:

Лёгкие формы — регулярная гигиена, использование антисептических лосьонов.

— регулярная гигиена, использование антисептических лосьонов. Местная терапия — мази с антибактериальным и противовоспалительным эффектом.

— мази с антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Системное лечение — в сложных случаях назначаются антибиотики и противовоспалительные препараты.

— в сложных случаях назначаются антибиотики и противовоспалительные препараты. Коррекция рациона — питание с добавлением омега-3 жирных кислот улучшает состояние кожи.

Профилактика акне у кошек

Чтобы минимизировать риск появления акне, следуйте простым правилам:

Мытьё посуды — пластиковые миски замените на керамические или металлические.

— пластиковые миски замените на керамические или металлические. Регулярный уход за шерстью — расчёсывание и купание при необходимости.

— расчёсывание и купание при необходимости. Снижение стресса — создайте комфортные условия для питомца.

— создайте комфортные условия для питомца. Обработка от паразитов — своевременно защищайте кошку от блох и клещей.

Сбалансированное питание — добавляйте в рацион витамины и минералы.

Акне у кошек — это не просто эстетическая проблема, а состояние, которое требует внимания и правильного ухода. Своевременное лечение и профилактика помогут вашему питомцу избежать осложнений и чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

