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Кошачье акне – не пустяк! Эта маленькая проблема может привести к серьёзным последствиям

3:32
Зоосфера » Кошки

Кошачьи угри или фолликулит — распространённое кожное заболевание, которое может причинять дискомфорт вашему питомцу. Хотя на первый взгляд небольшие чёрные точки на подбородке кошки могут показаться безобидными, акне требует внимания и правильного ухода. Разберёмся в причинах, симптомах и методах лечения этого состояния.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Причины появления акне у кошек

Акне у кошек может быть вызвано различными факторами, среди которых:

  • Аллергические реакции — контакт с раздражителями может спровоцировать воспаление кожи.
  • Гормональный дисбаланс — нарушения в работе щитовидной железы могут способствовать кожным проблемам.
  • Неправильный уход — как недостаточная, так и чрезмерная гигиена может привести к закупорке пор.
  • Питание и иммунитет — несбалансированный рацион и ослабленный иммунитет увеличивают риск развития акне.
  • Инфекции и паразиты — грибки, бактерии и клещи могут вызывать воспалительные процессы в фолликулах.
  • Особенности кожи и шерсти — некоторые породы более предрасположены к возникновению угрей.

Как развивается акне у кошек

Процесс появления акне проходит несколько стадий:

  1. Образование комедонов — кожное сало и ороговевшие клетки закупоривают фолликулы.
  2. Воспаление фолликулов — появляются покраснения и небольшие бугорки.
  3. Осложнённая форма — воспалённые участки могут нагнаиваться, что приводит к образованию корок и рубцов.

Симптомы акне у кошек

Проявления зависят от стадии заболевания:

  • Начальная стадия — небольшие чёрные точки (комедоны) на подбородке и губах.
  • Острая стадия — красные бугорки, воспалённые участки, возможны гнойнички.
  • Хроническая форма — появление корок, рубцов, зуд и болезненность кожи.

Как диагностировать акне

При появлении симптомов важно вовремя обратиться к ветеринару. Диагностика включает:

  • визуальный осмотр
  • анализ соскобов кожи
  • исключение грибковых и бактериальных инфекций

Лечение акне у кошек

Способы лечения зависят от тяжести состояния:

  • Лёгкие формы — регулярная гигиена, использование антисептических лосьонов.
  • Местная терапия — мази с антибактериальным и противовоспалительным эффектом.
  • Системное лечение — в сложных случаях назначаются антибиотики и противовоспалительные препараты.
  • Коррекция рациона — питание с добавлением омега-3 жирных кислот улучшает состояние кожи.

Профилактика акне у кошек

Чтобы минимизировать риск появления акне, следуйте простым правилам:

  • Мытьё посуды — пластиковые миски замените на керамические или металлические.
  • Регулярный уход за шерстью — расчёсывание и купание при необходимости.
  • Снижение стресса — создайте комфортные условия для питомца.
  • Обработка от паразитов — своевременно защищайте кошку от блох и клещей.
  • Сбалансированное питание — добавляйте в рацион витамины и минералы.

Акне у кошек — это не просто эстетическая проблема, а состояние, которое требует внимания и правильного ухода. Своевременное лечение и профилактика помогут вашему питомцу избежать осложнений и чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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