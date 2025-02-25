Стерилизация: простая операция или билет в вечную молодость для питомца

4:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый год в последний вторник февраля отмечается Всемирный день стерилизации домашних животных. В 2025 году эта дата выпала на 25 февраля. Несмотря на значимость процедуры для здоровья питомцев, многие владельцы остаются скептичными и отказываются от нее, руководствуясь популярными мифами. Разбираем самые распространенные заблуждения вместе с экспертом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака спит с хозяином

Миф 1: Питомец должен хотя бы раз родить "для здоровья"

Беременность и роды — серьезное испытание для организма животного. По словам ветеринарного врача Зеленоградской государственной ветклиники Надежды Кузиной, мнение о пользе "контрольного" размножения ошибочно.

"В этот период могут обостряться хронические заболевания или проявляться скрытые патологии. К тому же у современных породистых собак и кошек нередко возникают осложнения при родах", — объясняет Кузина.

Кроме того, владельцам придется искать дом для потомства, что далеко не всегда удается сделать без проблем.

Миф 2: Родственные питомцы не нуждаются в стерилизации

Некоторые считают, что если котенок остается в доме вместе с матерью, то инцест невозможен. Однако у животных отсутствует понятие родственных связей.

"Матери перестают узнавать своих котят после отъема. Впоследствии они могут вступать с ними в близкородственные половые связи, что приводит к появлению потомства с врожденными патологиями", — предупреждает ветврач.

Даже раздельное содержание не решит проблему: животные ощущают запахи друг друга, что провоцирует гормональные всплески и повышает риск воспалительных процессов и онкологии.

Миф 3: Достаточно просто следить за питомцем

Некоторые владельцы уверены, что смогут предотвратить случайные вязки, если будут постоянно присматривать за питомцем. Однако риск нежелательного спаривания остается всегда.

"Животные могут заразиться венерическими заболеваниями, такими как венерическая саркома. Более того, без стерилизации у них возрастает риск развития болезней репродуктивной системы", — поясняет Кузина.

Миф 4: Стерилизованные животные набирают вес

Гормональный фон питомца после операции действительно меняется, но это не значит, что он обречен на ожирение.

"Набор веса связан с малоподвижностью и неправильным питанием. Если обеспечить питомцу достаточную физическую активность и сбалансированный рацион, проблем не будет", — объясняет ветврач.

Миф 5: Кошка после стерилизации перестанет охотиться

Инстинкт охоты заложен в поведении кошек на уровне выживания и не связан с размножением.

"Охота — это способ добычи пищи, а не следствие полового поведения. Поэтому после стерилизации кошка по-прежнему будет ловить мышей или играть с игрушками", — отмечает эксперт.

Миф 6: Стерилизация после двух лет уже не имеет смысла

Распространено мнение, что если питомцу больше двух лет, процедура уже не поможет предотвратить развитие онкологии. Это верно лишь отчасти.

Например, без операции:

60% самок сталкиваются с воспалением матки (пиометрой) к 6-8 годам;

самок сталкиваются с воспалением матки (пиометрой) к 6-8 годам; 80% самцов развивают опухоли семенников к 8-10 годам;

самцов развивают опухоли семенников к 8-10 годам; 60% кобелей старше 5 лет страдают доброкачественной гиперплазией простаты;

кобелей старше 5 лет страдают доброкачественной гиперплазией простаты; 75% некастрированных самцов старше 10 лет имеют рак простаты;

некастрированных самцов старше 10 лет имеют рак простаты; 95% самок сталкиваются с поликистозом яичников.

Миф 7: Стерилизация сокращает жизнь

На самом деле, стерилизованные питомцы живут в среднем на 20-25% дольше.

"Процедура, проведенная в 8-9 месяцев, снижает риск множества патологий и значительно продлевает жизнь животного", — уверена специалист.

Стерилизация — не просто способ контроля рождаемости, но и важная мера профилактики серьезных заболеваний. Современные исследования и ветеринарная практика подтверждают, что мифы о вреде этой процедуры не имеют научного обоснования сообщает Москва 24.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются).

