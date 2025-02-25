Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квашеная капуста и никакой свеклы: вот как готовили винегрет в СССР
Алексей Воробьёв пофлиртовал с Малышевой: вы меня так к стулу прижали
Исторические хроники раскрывают тайны ранних вспышек чумы
Рафтинг, легенды и величественные мосты — чем привлекает Венетикос
Секрет красоты Николь Кидман: крем, который омолаживает без раздражений
Если Путин позвонит: глава МОК Себастьян Коу о возвращении России в мировой спорт
Маркировка работает: более 143 млн некачественных товаров не попали на полки
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье

Стерилизация: простая операция или билет в вечную молодость для питомца

4:25
Зоосфера

Каждый год в последний вторник февраля отмечается Всемирный день стерилизации домашних животных. В 2025 году эта дата выпала на 25 февраля. Несмотря на значимость процедуры для здоровья питомцев, многие владельцы остаются скептичными и отказываются от нее, руководствуясь популярными мифами. Разбираем самые распространенные заблуждения вместе с экспертом.

Собака спит с хозяином
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака спит с хозяином

Миф 1: Питомец должен хотя бы раз родить "для здоровья"

Беременность и роды — серьезное испытание для организма животного. По словам ветеринарного врача Зеленоградской государственной ветклиники Надежды Кузиной, мнение о пользе "контрольного" размножения ошибочно.

"В этот период могут обостряться хронические заболевания или проявляться скрытые патологии. К тому же у современных породистых собак и кошек нередко возникают осложнения при родах", — объясняет Кузина.

Кроме того, владельцам придется искать дом для потомства, что далеко не всегда удается сделать без проблем.

Миф 2: Родственные питомцы не нуждаются в стерилизации

Некоторые считают, что если котенок остается в доме вместе с матерью, то инцест невозможен. Однако у животных отсутствует понятие родственных связей.

"Матери перестают узнавать своих котят после отъема. Впоследствии они могут вступать с ними в близкородственные половые связи, что приводит к появлению потомства с врожденными патологиями", — предупреждает ветврач.

Даже раздельное содержание не решит проблему: животные ощущают запахи друг друга, что провоцирует гормональные всплески и повышает риск воспалительных процессов и онкологии.

Миф 3: Достаточно просто следить за питомцем

Некоторые владельцы уверены, что смогут предотвратить случайные вязки, если будут постоянно присматривать за питомцем. Однако риск нежелательного спаривания остается всегда.

"Животные могут заразиться венерическими заболеваниями, такими как венерическая саркома. Более того, без стерилизации у них возрастает риск развития болезней репродуктивной системы", — поясняет Кузина.

Миф 4: Стерилизованные животные набирают вес

Гормональный фон питомца после операции действительно меняется, но это не значит, что он обречен на ожирение.

"Набор веса связан с малоподвижностью и неправильным питанием. Если обеспечить питомцу достаточную физическую активность и сбалансированный рацион, проблем не будет", — объясняет ветврач.

Миф 5: Кошка после стерилизации перестанет охотиться

Инстинкт охоты заложен в поведении кошек на уровне выживания и не связан с размножением.

"Охота — это способ добычи пищи, а не следствие полового поведения. Поэтому после стерилизации кошка по-прежнему будет ловить мышей или играть с игрушками", — отмечает эксперт.

Миф 6: Стерилизация после двух лет уже не имеет смысла
Распространено мнение, что если питомцу больше двух лет, процедура уже не поможет предотвратить развитие онкологии. Это верно лишь отчасти.

Например, без операции:

  • 60% самок сталкиваются с воспалением матки (пиометрой) к 6-8 годам;
  • 80% самцов развивают опухоли семенников к 8-10 годам;
  • 60% кобелей старше 5 лет страдают доброкачественной гиперплазией простаты;
  • 75% некастрированных самцов старше 10 лет имеют рак простаты;
  • 95% самок сталкиваются с поликистозом яичников.

Миф 7: Стерилизация сокращает жизнь

На самом деле, стерилизованные питомцы живут в среднем на 20-25% дольше.

"Процедура, проведенная в 8-9 месяцев, снижает риск множества патологий и значительно продлевает жизнь животного", — уверена специалист.

Стерилизация — не просто способ контроля рождаемости, но и важная мера профилактики серьезных заболеваний. Современные исследования и ветеринарная практика подтверждают, что мифы о вреде этой процедуры не имеют научного обоснования сообщает Москва 24.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Авто
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС Аудио 
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Красота и стиль
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Если Путин позвонит: глава МОК Себастьян Коу о возвращении России в мировой спорт
Маркировка работает: более 143 млн некачественных товаров не попали на полки
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье
Подкрылки снова в плену льда? Есть хитрость, которая спасёт вашу машину
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Позаботьтесь о своих зелёных друзьях: растения, которые обожают душ
Как избавиться от грибка на ногте?
Проверено! Эти домашние рецепты моментально укрепляют волосы и останавливают их выпадение
В каких городах мира самые комфортные улицы для пеших прогулок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.