Шотландия против котов на свободе: как домашние питомцы могут потерять свои права

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Комендантский час для котов: Шотландия обсуждает запрет на свободный выгул

В Шотландии рассматривают возможность введения комендантского часа и запрета на свободный выгул домашних котов. Эти меры предложены Шотландской комиссией по защите животных и направлены на снижение вреда, который коты наносят дикой природе.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Какие ограничения могут ввести

Среди предложенных мер:

Запрет на свободный выгул в районах с высокой экологической ценностью.

Обязательное использование поводков для прогулок.

Чипирование и кастрация всех домашних котов.

По оценкам специалистов, около 800 тысяч котов в стране ежегодно уничтожают миллионы диких животных, что угрожает биоразнообразию.

Почему противники инициативы возмущены

Организация Cats Protection выступает против таких ограничений, заявляя, что они могут негативно сказаться на благополучии животных.

Коты нуждаются в активности . Им важно лазать, исследовать окружающий мир и охотиться.

. Им важно лазать, исследовать окружающий мир и охотиться. Поводки вызывают стресс . Привязывание к поводку может пугать и ограничивать естественное поведение.

. Привязывание к поводку может пугать и ограничивать естественное поведение. Коты важны для людей. Они помогают пожилым и одиноким людям, а также учат детей заботе о животных.

Итог

Предложение вызвало споры: экологи поддерживают инициативу, а защитники животных опасаются, что ограничения нанесут вред самим котам. Пока окончательное решение не принято, но возможные изменения могут серьёзно повлиять на жизнь домашних питомцев в Шотландии.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



