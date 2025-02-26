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Шотландия против котов на свободе: как домашние питомцы могут потерять свои права

1:39
Зоосфера

Комендантский час для котов: Шотландия обсуждает запрет на свободный выгул

В Шотландии рассматривают возможность введения комендантского часа и запрета на свободный выгул домашних котов. Эти меры предложены Шотландской комиссией по защите животных и направлены на снижение вреда, который коты наносят дикой природе.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Какие ограничения могут ввести

Среди предложенных мер:

  • Запрет на свободный выгул в районах с высокой экологической ценностью.
  • Обязательное использование поводков для прогулок.
  • Чипирование и кастрация всех домашних котов.

По оценкам специалистов, около 800 тысяч котов в стране ежегодно уничтожают миллионы диких животных, что угрожает биоразнообразию.

Почему противники инициативы возмущены

Организация Cats Protection выступает против таких ограничений, заявляя, что они могут негативно сказаться на благополучии животных.

  • Коты нуждаются в активности. Им важно лазать, исследовать окружающий мир и охотиться.

  • Поводки вызывают стресс. Привязывание к поводку может пугать и ограничивать естественное поведение.

  • Коты важны для людей. Они помогают пожилым и одиноким людям, а также учат детей заботе о животных.

Итог

Предложение вызвало споры: экологи поддерживают инициативу, а защитники животных опасаются, что ограничения нанесут вред самим котам. Пока окончательное решение не принято, но возможные изменения могут серьёзно повлиять на жизнь домашних питомцев в Шотландии.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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