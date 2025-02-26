Шотландия против котов на свободе: как домашние питомцы могут потерять свои права

В Шотландии рассматривают возможность введения комендантского часа и запрета на свободный выгул домашних котов. Эти меры предложены Шотландской комиссией по защите животных и направлены на снижение вреда, который коты наносят дикой природе.
Какие ограничения могут ввести
Среди предложенных мер:
По оценкам специалистов, около 800 тысяч котов в стране ежегодно уничтожают миллионы диких животных, что угрожает биоразнообразию.
Почему противники инициативы возмущены
Организация Cats Protection выступает против таких ограничений, заявляя, что они могут негативно сказаться на благополучии животных.
Итог
Предложение вызвало споры: экологи поддерживают инициативу, а защитники животных опасаются, что ограничения нанесут вред самим котам. Пока окончательное решение не принято, но возможные изменения могут серьёзно повлиять на жизнь домашних питомцев в Шотландии.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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