Ваша кошка знает больше, чем вы думаете: как питомец считывает ваше настроение

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки могут быть не такими социально умными, как собаки, но они также могут хорошо понимать настроение и психическое состояние своих владельцев.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка зимой с кошкой

Дело в том, что кошки и собаки часто обращают внимание на разные детали вашего поведения, чтобы понять, что что-то идет не так.

Язык тела

Кошки обращают внимание на то, как вы двигаетесь и действуете. Когда вы счастливы, вы можете больше двигаться, а когда вам грустно, вы можете вести себя спокойнее. Кошки замечают эти вещи.

Интонации

Ваш голос говорит вашей кошке о многом. Когда вы веселы, ваш голос отличается от того, когда вы расстроены. Кошки могут улавливать эти изменения и понимать ваше настроение.

Запахи

Кошки обладают отличным обонянием. Они могут определять изменения в вашем запахе, когда вы испытываете различные эмоции.

Обычные наблюдатели

Кошки — существа привычки. Они знают ваш распорядок дня. Если вы будете вести себя не так, как обычно, они могут почувствовать, что что-то не так, и попытаться понять, что вы чувствуете.

Сенсорные подсказки

Когда вы гладите или обнимаетесь со своей кошкой, она чувствует ваше прикосновение. Они замечают, будете ли вы нежны или немного напряжены. Кошки используют эти физические сигналы, чтобы оценить ваше настроение.

Мимика

Кошки могут не понимать человеческую мимику так, как мы, но они все равно могут замечать изменения. Если вы улыбаетесь или хмуритесь, они могут почувствовать настроение.

Эксперты по эмпатии

Кошки удивительно хорошо улавливают ваши эмоции. Они могут не знать точно, почему вы счастливы или грустны, но они чувствуют это и могут попытаться утешить вас по-своему.

Уточнения

Эмпа́тия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», «страдание», «сострадание», «чувство», «сочувствие») — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

