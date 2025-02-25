Ваш кот вас обожает: 6 признаков, что питомец к вам неравнодушен — не все так просто

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть мнение, что кошки не привязываются к своим владельцам, а просто позволяют себе быть любимыми. Но многие кошатники точно поспорят с этим утверждением.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

А как настроен ваш кот? Чувствует ли он к вам любовь?

Поведение кошек — это не всегда легко объяснимые вещи, но существует несколько признаков, по которым можно понять, любит ли вас ваш питомец. Эксперты поделились полезной информацией.

1. Кот трется о вас

У кошек есть специальные железы на голове, которые выделяют феромоны. Когда кот трется о вас, он оставляет свой запах — это своего рода пометка территории. Если ваш кот трется о ваши ноги, значит, он считает вас своим и привязан к вам.

2. Кот садится на вас или рядом

Кошки любят тепло, и, выбирая место для сна, они часто отправляются к источнику тепла, например, к батарее. Но если кот выбирает спать рядом с вами, даже если это неудобное место, это знак того, что вам отведено особое место в его жизни. Если кот готов пожертвовать комфортом ради того, чтобы быть рядом с вами, это явный признак любви.

3. Кот идет на зрительный контакт

Обычно кошки избегают прямых взглядов, а вот если ваш питомец долго смотрит вам в глаза, это знак доверия. Зрительный контакт, сопровождающийся медленным морганием, в языке кошек означает "дружеский поцелуй". Попробуйте подмигнуть в ответ — и увидите, как кот проявит свою любовь.

4. Кот приносит подарки

Как настоящие хищники, кошки любят охотиться. Если ваш кот принес вам добычу, будь то мышь или голубь, знайте, это самый высокий жест заботы. Он считает, что вы не можете поймать это сами, и поэтому решает помочь. Поблагодарите его за такой подарок, это проявление искренней любви.

5. Кот мурлычет

Мурлыканье — это наиболее очевидный признак симпатии. Конечно, кот может мурлыкать по разным причинам, включая стресс или боль. Но когда кот мурлычет в вашем присутствии, это обычно сигнализирует о положительных эмоциях. Вы легко отличите урчание, полное удовольствия, от других его звуков.

6. Кот подставляет животик для поглаживания

Некоторые коты любят, когда их гладят по животу, но чаще всего кошки опасаются показывать живот, так как это делает их уязвимыми. Если ваш кот лежит на спине и позволяет вам гладить его живот, это свидетельствует о высоком уровне доверия. Он чувствует себя в безопасности рядом с вами.

Кошки могут быть не такими открытыми, как собаки, но они способны дарить любовь и благодарность. Нужно только научиться их понимать и отвечать на их привязанность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

