Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти машины выглядят так, будто их рисовал ребенок — но Ford их выпустил всерьёз
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится
Добавляйте это в йогурт и смузи: семена чиа перевернут ваше представление о здоровом питании
Без визы, но на ходу: как иномарки попадают в Россию через серые схемы
Лучшие сыры для правильного питания – как выбрать подходящий вариант
Спасаем полинявшую одежду: пошаговое руководство по домашнему восстановлению цвета
Финансовый дисморфизм: как соцсети и искажённое восприятие влияют на ваше благосостояние
Бородина показала будущую свекровь
Всё дело в начинке! Как остаться стройной, не отказывая себе во вкусных блинчиках?

Трясет головой и чешет ухо: что стоит за этим поведением вашей кошки

3:11
Зоосфера

Каждый владелец кошки мечтает, чтобы его питомец был здоров, и если ваш любимец постоянно чешет ухо и трясет головой, это может быть сигналом о проблемах. Давайте рассмотрим основные причины такого поведения и что с этим делать.

Мейн-кун
Фото: openverse.org by ~Sage~, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Мейн-кун

1. Внешние паразиты

Часто причиной беспокойства у кошек становятся блохи. Они могут быть не только на спине и задней части тела, но и на шее и мордочке. Когда животное начинает сильно чесаться, а порой даже кусать себя, это один из признаков наличия блох.

Чтобы проверить, есть ли блохи, внимательно осмотрите кожу и шерсть кошки. Если вы заметили красные точки (укусы), то это, скорее всего, блохи. Для их удаления используйте специальные препараты или обратитесь к ветеринару для лечения.

2. Ушной дерматит

Ушной дерматит — это воспаление кожных покровов, которое может быть вызвано различными факторами, такими как травмы, ожоги или паразиты. Симптомы включают покраснение, прыщики, сухость кожи и зуд. Если дерматит не лечить, иммунная система кошки ослабевает, и она становится более восприимчивой к инфекциям.

Если вы заметили признаки дерматита у кошки, немедленно обратитесь к ветеринару для диагностики и лечения.

3. Себорея

Себорея — это заболевание, при котором у кошки появляется перхоть, а также бляшки на коже и склеенная шерсть у основания. Она может возникнуть из-за повышенной активности сальных желез, гормонального дисбаланса, неправильного питания или паразитов.

Для лечения себореи необходима консультация ветеринара, который поможет восстановить правильное питание и назначит необходимые анализы, чтобы разобраться в причинах заболевания.

4. Воспаление уха (отит)

Отит — это воспаление уха, которое может иметь разные формы и симптомы. Основные из них — покраснение ушной раковины, зуд и отечность. При этом кошка может сильно реагировать на прикосновения к уху, поскольку они вызывают боль.

Причины отита могут быть различными: от блох и клещей до бактериальных инфекций или травм. Из-за большого числа возможных причин для точной диагностики и назначения лечения необходимо обратиться к ветеринару.

5. Серная пробка

Ушная сера играет важную роль, предотвращая развитие бактерий и смазывая ушные проходы. Однако если долго не чистить уши, сера может накопиться и образовать пробку. Это состояние требует вмешательства, но делать это следует осторожно.

Не рекомендуется использовать ушные палочки. Лучше всего приобрести специальный гигиенический лосьон для ушей, который закапывается в ушко и затем удаляется с помощью ватки или марли. Это следует делать раз в неделю. Если серная пробка не уменьшается и кошка продолжает чесать ухо, нужно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
Наука и техника
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию Аудио 
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Что будет, если Германия передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Эти машины выглядят так, будто их рисовал ребенок — но Ford их выпустил всерьёз
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится
Добавляйте это в йогурт и смузи: семена чиа перевернут ваше представление о здоровом питании
Без визы, но на ходу: как иномарки попадают в Россию через серые схемы
Лучшие сыры для правильного питания – как выбрать подходящий вариант
Спасаем полинявшую одежду: пошаговое руководство по домашнему восстановлению цвета
Финансовый дисморфизм: как соцсети и искажённое восприятие влияют на ваше благосостояние
Бородина показала будущую свекровь
Всё дело в начинке! Как остаться стройной, не отказывая себе во вкусных блинчиках?
Кошка игнорирует свою лежанку? Вот что ей действительно нужно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.