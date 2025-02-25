Трясет головой и чешет ухо: что стоит за этим поведением вашей кошки

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки мечтает, чтобы его питомец был здоров, и если ваш любимец постоянно чешет ухо и трясет головой, это может быть сигналом о проблемах. Давайте рассмотрим основные причины такого поведения и что с этим делать.

Фото: openverse.org by ~Sage~, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Мейн-кун

1. Внешние паразиты

Часто причиной беспокойства у кошек становятся блохи. Они могут быть не только на спине и задней части тела, но и на шее и мордочке. Когда животное начинает сильно чесаться, а порой даже кусать себя, это один из признаков наличия блох.

Чтобы проверить, есть ли блохи, внимательно осмотрите кожу и шерсть кошки. Если вы заметили красные точки (укусы), то это, скорее всего, блохи. Для их удаления используйте специальные препараты или обратитесь к ветеринару для лечения.

2. Ушной дерматит

Ушной дерматит — это воспаление кожных покровов, которое может быть вызвано различными факторами, такими как травмы, ожоги или паразиты. Симптомы включают покраснение, прыщики, сухость кожи и зуд. Если дерматит не лечить, иммунная система кошки ослабевает, и она становится более восприимчивой к инфекциям.

Если вы заметили признаки дерматита у кошки, немедленно обратитесь к ветеринару для диагностики и лечения.

3. Себорея

Себорея — это заболевание, при котором у кошки появляется перхоть, а также бляшки на коже и склеенная шерсть у основания. Она может возникнуть из-за повышенной активности сальных желез, гормонального дисбаланса, неправильного питания или паразитов.

Для лечения себореи необходима консультация ветеринара, который поможет восстановить правильное питание и назначит необходимые анализы, чтобы разобраться в причинах заболевания.

4. Воспаление уха (отит)

Отит — это воспаление уха, которое может иметь разные формы и симптомы. Основные из них — покраснение ушной раковины, зуд и отечность. При этом кошка может сильно реагировать на прикосновения к уху, поскольку они вызывают боль.

Причины отита могут быть различными: от блох и клещей до бактериальных инфекций или травм. Из-за большого числа возможных причин для точной диагностики и назначения лечения необходимо обратиться к ветеринару.

5. Серная пробка

Ушная сера играет важную роль, предотвращая развитие бактерий и смазывая ушные проходы. Однако если долго не чистить уши, сера может накопиться и образовать пробку. Это состояние требует вмешательства, но делать это следует осторожно.

Не рекомендуется использовать ушные палочки. Лучше всего приобрести специальный гигиенический лосьон для ушей, который закапывается в ушко и затем удаляется с помощью ватки или марли. Это следует делать раз в неделю. Если серная пробка не уменьшается и кошка продолжает чесать ухо, нужно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

