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Маленькая собака, большие риски: что может угрожать вашему питомцу

1:55
Зоосфера

Жители городских квартир часто сталкиваются с проблемой выбора питомца: не всегда можно завести крупную собаку, поэтому многие выбирают миниатюрных любимцев. Маленькие животные имеют много поклонников, но, к сожалению, не все владельцы правильно подходят к уходу за ними.

Шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпиц

Ошибки, которых стоит избегать при уходе за миниатюрными собаками

Прогулки без поводка

Одной из самых распространенных ошибок является отпускание миниатюрной собаки на прогулку без поводка. Это очень опасно, так как малый питомец может испугаться громких звуков, побежать и, не усмотрев, оказаться на дороге или попасть в неприятности, гонясь за кошкой или другой собакой. Потеря питомца или даже его гибель — слишком высокая цена за неосторожность владельца. Эксперты советуют всегда выгуливать миниатюрных собак на поводке, чтобы предотвратить такие риски.

Отсутствие воспитания

Многие владельцы ошибочно полагают, что маленькая собака не нуждается в воспитании. Это заблуждение. Даже миниатюрные питомцы должны быть воспитаны и дисциплинированы. Часто такие собаки могут проявлять агрессию или кусаться, особенно в общественных местах. Важно начинать воспитание с самого раннего возраста, чтобы избежать проблем в будущем.

Знакомства с крупными собаками

Если на прогулке к вам приближается собака значительно больших размеров, лучше сразу взять своего питомца на руки или сменить маршрут. Знакомство с крупной собакой может закончиться печально. Большая собака может случайно наступить на маленького питомца, что приведет к болезненным травмам. Кроме того, некоторые крупные породы могут быть агрессивными, и важно быть готовым к таким ситуациям, чтобы защитить своего любимца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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