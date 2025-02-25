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Ваш питомец набрал вес? Узнайте, как правильно контролировать питание собаки

2:43
Зоосфера

Усыновление питомца — это не только радость, но и огромная ответственность. С появлением собаки в доме хозяин обязуется научить ее всем необходимым правилам: где можно ходить в туалет, какие ограничения существуют в доме, как она должна вести себя как внутри, так и на улице, а также как взаимодействовать с другими животными.

Собака
Фото: flickr.com by spaceodissey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

С первого дня собака становится полноправным членом семьи, и у неё должно быть свое место в доме. При этом здоровье питомца всегда должно быть в приоритете у хозяина, включая регулярные визиты к ветеринару и уход за питомцем в целом.

1. Важность прогулок

Каждой собаке, вне зависимости от породы или размера, необходимо выходить на улицу как минимум трижды в день. Это не только важно для гигиенических целей, но и помогает животному не чувствовать себя взаперти, а также дает шанс на психологическую разрядку. Прогулки дают собаке возможность изучать мир, чувствовать запахи, что способствует улучшению её психоэмоционального состояния.

Недостаток физических упражнений может привести к ожирению или ухудшению поведения, так как собака не сможет реализовать свою накопленную энергию.

2. Контроль питания

Одна из причин лишнего веса — неправильное кормление. Собака, как и её дикие предки, склонна есть столько, сколько ей удается найти, не заботясь о дальнейшем контроле питания. Важно следить за количеством пищи, ориентируясь на её реальный голод. Однако собаки, живущие в домашних условиях, могут есть больше, чем нужно, и это может быть вредно для их здоровья.

Большинство брендов кормов для собак предлагают рекомендации по количеству пищи, в зависимости от веса и размера питомца. Консультация с ветеринаром поможет составить правильную диету и избежать избыточного веса.

3. Знакомство со спортом через игру

Прогулки с собакой должны быть не просто выходом на улицу, но и активным времяпрепровождением. 10 минут прогулки явно недостаточно для поддержания физической формы. Лучше отправиться в парк с игрушками или на площадку, где собака сможет активно бегать. Если здоровье хозяина позволяет, можно заниматься с питомцем спортом: пробежки, катание на коньках или велосипеде.

Если собака раньше вела малоподвижный образ жизни, важно вводить физическую активность постепенно, прислушиваясь к рекомендациям ветеринара. Собаки, активно двигаясь, не только теряют лишний вес, но и становятся более здоровыми и счастливыми.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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