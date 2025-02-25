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Чемпионы на коротких лапках: самые спортивные мини-собаки

4:24
Зоосфера

Эти компактные спортсмены не только могут преодолевать препятствия, но и активно участвуют в различных видах спорта, следуя за своими хозяевами в их приключениях.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Приготовьтесь познакомиться с крошечными энергичными созданиями:

  • Пудель
    Элегантный, умный и полный атлетизма пудель — это гораздо больше, чем можно предположить по его стильным локонам. Изначально выведенная как водолазный ретривер, эта энергичная порода превратилась в одну из самых универсальных служебных собак в мире.

Пудели очень ласковые и нуждаются в регулярных физических нагрузках для поддержания мышечной массы. Их карликовая разновидность, той-пудель, может быть маленькой, но обладает таким же энтузиазмом, как и более крупные представители породы.

  • Джек-рассел-терьер
    Если бы у безграничной энергии и сильного охотничьего инстинкта был талисман, то им, несомненно, стал бы джек-рассел-терьер. Эта компактная мощная собака, изначально выведенная для охоты на лис, — прирождённый искатель приключений, который никогда не отступает перед трудностями.

Джек-рассел-терьеры легко поддаются дрессировке, но при этом независимы. Они требуют постоянного руководства и твёрдого положительного подкрепления. Благодаря своему энтузиазму и бесстрашию они отлично подходят для соревнований по аджилити и в качестве собак-спасателей.

  • Миниатюрный пинчер
    Смелый, бесстрашный и полный энергии карликовый пинчер — идеальный маленький спортсмен. Эта энергичная собака, известная как "король игрушечных пород", может быть небольшого роста — от 25 до 33 сантиметров, — но у неё сердце и уверенность гораздо более крупной собаки.

Выведенный в Германии для охоты на грызунов, этот маленький "динамо-машина" сохранил свои острые инстинкты и непоколебимую решительность. Миниатюрный пинчер движется с грацией, которая излучает элегантность и силу.

  • Папийон
    Благодаря своим характерным "крылышкам" и шелковистой шерсти папильоны элегантны и в то же время атлетичны.

При весе от 2,5 до 4,5 кг и росте от 20 до 28 см эта декоративная порода отличается ловкостью, послушанием и любовью к интерактивным играм, доказывая, что мелкие породы собак могут быть такими же способными, как и более крупные.

  • Чихуахуа
    Пусть вас не обманывает их крошечный размер — чихуахуа полны энергии, уверенности в себе и жажды жизни, что делает их одной из самых харизматичных маленьких пород.

Эти маленькие энергичные создания весят всего 2,7 кг или меньше и вырастают не выше 20 см, но при этом обладают дерзким характером, привлекающим внимание.

  • Вельш-корги пемброк
    Вельш-корги пемброк с их короткими лапами, длинным телом и безграничной энергией — живое доказательство того, что атлетизм бывает разных форм и размеров.

Эти маленькие, но сильные собаки, изначально выведенные для выпаса скота, обладают выносливостью и ловкостью.

  • Мальтийский
    Мальтийский болонка — это не просто выставочная собака! Под всей этой шелковистой шерстью скрывается жизнерадостная, энергичная порода, которая любит активность и участие.

При весе 3,2 кг или меньше эти компактные, но атлетичные компаньоны обладают удивительной подвижностью.

  • Ши-тцу
    Несмотря на свою репутацию королевских комнатных собачек, полны энергии.

Эти компактные собаки, которых разводили тибетские монахи, обладают удивительной выносливостью, что делает их не только украшением с роскошной шерстью, но и хорошими партнерами для активных игр.

  • Болоньезе
    Болоньез с его похожей на облако белой шерстью и аристократической историей может показаться изящной комнатной собачкой, но не обманывайтесь — у этого маленького питомца игривый и энергичный характер.

Эти очаровательные щенки родом из Болоньи, Италия, и когда-то были ценными подарками для европейской знати.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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