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Уникальная акула на грани исчезновения: как изменение климата угрожает её выживанию

2:29
Зоосфера

Глубоководная белопёрая рифовая акула, находящаяся под угрозой исчезновения, может столкнуться с мрачным будущим из-за изменения климата. Исследования показывают, что в течение 75 лет до 70% её привычных мест обитания станет непригодным для жизни.

Акула
Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акула

Этот вид акул, обитающий вдоль побережья Австралии, может быть вынужден искать новый дом, а путь в Большую Австралийскую бухту будет для них опасным и долгим.

Климатические изменения угрожают выживанию акул

Белопёрая акула, известная своим уединённым образом жизни в глубоких водах, давно занесена в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, главным образом из-за рыболовства.

Но сейчас на них также давит глобальное потепление. Повышение температуры воды и изменения в химическом составе океана могут полностью разрушить среду обитания этих акул, лишив их привычных мест.

Исследователи из Плимутского университета в Великобритании предупреждают, что в течение ближайших 75 лет исчезнет до 70% мест, где акулы могут жить.

Потенциальным спасением может стать Большая Австралийская бухта, но чтобы добраться до этого убежища, акулы, вырастающие до 1,1 метра, должны преодолеть расстояние до 1100 километров.

Смогут ли акулы выжить при миграции?

Миграция на такие расстояния — не простая задача, тем более что её предстоит пройти не только белопёрым акулам, но и множеству других морских видов, стремящихся найти спасение от изменения климата.

"Мы очень мало знаем об этих акулах, ведь их обитания находятся в глубоких водах, но мы знаем, что они существовали на нашей планете очень долго и пережили многие изменения". — утверждает одна из исследовательниц, Керри Браун.

Однако угроза их вымиранию в настоящее время реальна. Она подчеркнула важность немедленных действий по охране этих животных.

Надежда на защиту

"Охраняемые морские территории Австралии дают шанс этим акулам". — напоминает доктор Роберт Пушендорф, руководитель исследования.

Несмотря на многочисленные угрозы, которые стоят перед этим видом, существует вероятность, что у него есть шанс выжить, если меры по охране будут своевременно приняты.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).Известно более 500 видов акул: от глубоководной мелкой Etmopterus perryi, длиной лишь 17 сантиметров, до китовой акулы (Rhincodon typus) — самой большой рыбы (её длина достигает 20 метров).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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