Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты гигантов: что скрывают три крупнейших аквапарка Европы
Волосы перестанут выпадать: революционные технологии, о которых вы даже не догадывались
Учёные обнаружили значительное увеличение плотности в межзвездном пространстве
Саша Бортич намекнула на новый роман
Строительный ремонт или находка века? Семья открыла сокровища в стенах своего дома
Санкции против России скоро исчезнут? США готовятся к неожиданному шагу
ООН приняла резолюцию по Украине: почему даже Россия проголосовала "за"?
"Пора договариваться": мнение американских избирателей о конфликте на Украине
Лягушки: их глаза настолько чувствительны, что могут обнаружить один фотон света

Узнайте, какие собаки идеально подходят для защиты дома: 7 пород с природным инстинктом

2:37
Зоосфера

Выбор собаки для личной охраны — не просто вопрос внешности или размеров. Важно понимать, какие инстинкты и характер присущи той или иной породе.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Отличные сторожевые собаки — это не только мощные, но и преданные питомцы, которые могут быть настоящими защитниками вашего дома и семьи.

Но какие породы лучше всего подойдут для этой роли?

1. Бельгийский малинуа
Этот умный и ловкий пес отличается не только отважностью, но и умением защищать свою семью. Бельгийские овчарки малинуа требуют много внимания, нуждаются в интенсивных физических нагрузках и обязательной социализации. Однако, если всё сделать правильно, это будет один из лучших защитников.

2. Акита
Своим внушительным внешним видом акита ину легко пугает незнакомцев. Эти собаки крайне преданы своим хозяевам и от природы склонны к охране. Однако они нуждаются в ранней социализации, чтобы щенки умели различать реальные угрозы от невинных гостей.

3. Немецкая овчарка
Эта порода известна своей преданностью и умом. Немецкие овчарки часто используются в полиции и армии, и это не случайно. Они быстро обучаются и отлично чувствуют опасность, что делает их идеальными для охраны.

4. Бульмастиф
Спокойные, но сильные, бульмастифы имеют врождённый инстинкт защиты, который делает их отличными сторожевыми собаками. Их устрашающий внешний вид и мягкий характер с членами семьи позволяют этим питомцам быть одновременно охранниками и верными спутниками.

5. Кане Корсо
Сильные, уверенные в себе и с настороженным отношением к незнакомцам, кане-корсо — прекрасные охранники. Им важно уделять внимание в плане социализации и дрессировки, чтобы они стали лучшими охранниками и верными друзьями.

6. Боксер
Боксёр — это энергичная собака, которая будет отличным сторожем и в то же время верным другом. Эти собаки прекрасно обучаемы и обладают хорошими защитными инстинктами, что делает их отличными охранниками.

7. Американский бульдог
Своей мощной физической силой и яростной преданностью американский бульдог станет отличным защитником. У этой породы сильный охранный инстинкт, но при правильной дрессировке они остаются дружелюбными и ласковыми домашними питомцами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов, известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Красота и стиль
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти Аудио 
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Наука и техника
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками Аудио 
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Учёные обнаружили значительное увеличение плотности в межзвездном пространстве
Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки
Саша Бортич намекнула на новый роман
ООН приняла резолюцию по Украине: почему даже Россия проголосовала "за"?
Строительный ремонт или находка века? Семья открыла сокровища в стенах своего дома
Санкции против России скоро исчезнут? США готовятся к неожиданному шагу
"Пора договариваться": мнение американских избирателей о конфликте на Украине
Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру
Лягушки: их глаза настолько чувствительны, что могут обнаружить один фотон света
Мучают кошмары и не можете уснуть? Сомнолог рассказал, в чем проблема — виноват не только стресс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.