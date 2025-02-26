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Кошка просит еду постоянно? Вот что она на самом деле хочет сказать

1:42
Зоосфера

Кажется, что ваш пушистый друг постоянно хочет есть? Даже после недавнего приёма пищи он настойчиво требует добавки? Не спешите насыпать новую порцию — у такого поведения может быть несколько серьёзных причин.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Низкое качество корма

Один из самых очевидных факторов — состав пищи. Дешёвые корма часто содержат мало полезных веществ и много наполнителей, которые не дают питомцу полноценного насыщения. Если в рационе мало белка и качественных жиров, кошка будет испытывать постоянное чувство голода, даже если формально съела достаточно.

Скука и недостаток внимания

Вы удивитесь, но переедание может быть вызвано вовсе не физиологическими потребностями, а эмоциональными. Кошки, как и люди, иногда "заедают" скуку. Если ваш питомец стал вести себя вяло, всё время дремлет и просит еду, возможно, ему просто не хватает активности. Уделяйте больше времени играм и общению с животным.

Возможные проблемы со здоровьем

Если кошка вдруг начала есть значительно больше обычного, стоит обратить внимание на её самочувствие. Некоторые заболевания, включая диабет и проблемы с ЖКТ, могут вызывать повышенный аппетит. В таком случае визит к ветеринару обязателен.

Прежде чем идти на поводу у пушистого обжоры, попробуйте разобраться, что именно заставляет его так себя вести. Возможно, дело в корме, нехватке развлечений или даже в тревожных симптомах. Внимательное отношение к питомцу поможет сохранить его здоровье и продлить жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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