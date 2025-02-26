Кошка просит еду постоянно? Вот что она на самом деле хочет сказать

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что ваш пушистый друг постоянно хочет есть? Даже после недавнего приёма пищи он настойчиво требует добавки? Не спешите насыпать новую порцию — у такого поведения может быть несколько серьёзных причин.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кот породы мейн-кун

Низкое качество корма

Один из самых очевидных факторов — состав пищи. Дешёвые корма часто содержат мало полезных веществ и много наполнителей, которые не дают питомцу полноценного насыщения. Если в рационе мало белка и качественных жиров, кошка будет испытывать постоянное чувство голода, даже если формально съела достаточно.

Скука и недостаток внимания

Вы удивитесь, но переедание может быть вызвано вовсе не физиологическими потребностями, а эмоциональными. Кошки, как и люди, иногда "заедают" скуку. Если ваш питомец стал вести себя вяло, всё время дремлет и просит еду, возможно, ему просто не хватает активности. Уделяйте больше времени играм и общению с животным.

Возможные проблемы со здоровьем

Если кошка вдруг начала есть значительно больше обычного, стоит обратить внимание на её самочувствие. Некоторые заболевания, включая диабет и проблемы с ЖКТ, могут вызывать повышенный аппетит. В таком случае визит к ветеринару обязателен.

Прежде чем идти на поводу у пушистого обжоры, попробуйте разобраться, что именно заставляет его так себя вести. Возможно, дело в корме, нехватке развлечений или даже в тревожных симптомах. Внимательное отношение к питомцу поможет сохранить его здоровье и продлить жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

