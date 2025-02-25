Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно отбеливать белую одежду? Вам помогут три простых и эффективных способа
Лекарство будущего? Эта инъекция стёрла рак груди без побочных эффектов
Людям с избыточным весом строго запрещено! Каких упражнений лучше избегать?
Улыбка за 1000 бат: как в Таиланде обманывают туристов – 3 самые опасные схемы
Задел вашу машину, звоните — хитрая схема, на которую попались тысячи водителей
Прорыв в лечении диабета: как клеточные механизмы могут повернуть болезнь вспять
Салат-закуска с кальмарами и огурцами: быстро и аппетитно, отлично и на праздник, и просто на ужин
Чеснок – не картошка, его просто так в землю не кинешь: вот что нужно сделать перед посадкой
Как предотвратить падение рассады: простые советы для начинающих садоводов

Как приучить кошку к воде: простой способ без стресса

2:33
Зоосфера » Кошки

Большинство людей уверены: кошки боятся воды и ненавидят купание. Но в природе этот страх не заложен — он формируется под влиянием обстоятельств, неожиданности и эмоций человека. Как сделать процесс купания комфортным для питомца и себя?

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Почему кошка сопротивляется купанию

Представьте: кошка спокойно гуляет по дому, играет, доверяет вам. И вдруг её хватают, несут в ванную и ставят в воду. Естественная реакция — испуг и попытки убежать. Ситуацию усугубляет скользкая поверхность, шум воды и тревожность хозяина.

Кошки прекрасно улавливают эмоции людей. Если вы заранее нервничаете, ожидая, что питомец будет сопротивляться, кошка чувствует это и реагирует агрессивнее. Важно перевести купание из стресса в привычную рутину.

Как сделать купание спокойным

Следуйте этим шагам, чтобы приучить кошку к воде постепенно:

Знакомство с ванной

  • Оставьте дверь в ванную открытой, дайте кошке возможность изучить пространство.
  • Положите в пустую ванну игрушки, пусть питомец сам туда запрыгнет.
  • Постелите на дно коврик или ткань, чтобы лапы не скользили.

Привыкание к воде

  • Когда кошка спокойно сидит в ванне, включите тонкую струйку воды. Многие питомцы любят наблюдать за текущей водой.
  • Позвольте кошке подойти, потрогать лапой капли, понюхать воду.

Добавляем воду

  • Медленно налейте немного воды комфортной температуры на дно ванны.
  • Оставьте сухой участок, чтобы кошка могла стоять без страха.
  • Используйте игрушки, чтобы питомец взаимодействовал с водой.

Купание без паники

  • Готовьтесь заранее: положите полотенце, подготовьте шампунь, продумайте порядок действий.
  • Действуйте спокойно и уверенно — ваша уверенность передастся питомцу.
  • Разговаривайте с кошкой мягким голосом, чтобы она чувствовала себя в безопасности.

Если кошка уже боится воды

Если у вашего питомца негативный опыт купания, потребуется больше времени. Действуйте ещё медленнее, не форсируйте процесс. Главное — терпение и последовательность.

Кошек можно приучить к воде, если делать это постепенно, убирая эффект неожиданности. Важны спокойствие, терпение и правильный подход. Тогда купание перестанет быть стрессом — и для вас, и для вашей пушистой любимицы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Наука и техника
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками Аудио 
Названы имена двух див российской эстрады
Российский шоу-бизнес
Названы имена двух див российской эстрады Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Как правильно отбеливать белую одежду? Вам помогут три простых и эффективных способа
Лекарство будущего? Эта инъекция стёрла рак груди без побочных эффектов
Как приучить кошку к воде: простой способ без стресса
Людям с избыточным весом строго запрещено! Каких упражнений лучше избегать?
Улыбка за 1000 бат: как в Таиланде обманывают туристов – 3 самые опасные схемы
Задел вашу машину, звоните — хитрая схема, на которую попались тысячи водителей
Прорыв в лечении диабета: как клеточные механизмы могут повернуть болезнь вспять
Салат-закуска с кальмарами и огурцами: быстро и аппетитно, отлично и на праздник, и просто на ужин
Чеснок – не картошка, его просто так в землю не кинешь: вот что нужно сделать перед посадкой
Как предотвратить падение рассады: простые советы для начинающих садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.