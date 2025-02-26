Собака облюбовала вашу постель: вот что делать, если вы хотите вернуть себе место

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака на подушке — для кого-то это тепло, комфорт и доверие, а для других — шерсть в постели и беспокойный сон. Стоит ли разрешать питомцу занимать место рядом, или лучше сразу приучить к отдельной лежанке? Разбираем все плюсы и минусы этого решения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака спит с хозяином

Плюсы: уют и чувство безопасности

Сон с собакой успокаивает: теплый пушистый друг рядом снижает уровень тревожности и помогает расслабиться.

теплый пушистый друг рядом снижает уровень тревожности и помогает расслабиться. Укрепляет связь между питомцем и хозяином: животные чувствуют ритм человека и подстраиваются под него.

животные чувствуют ритм человека и подстраиваются под него. Дополнительное тепло в холодное время года: особенно актуально для короткошерстных пород.

особенно актуально для короткошерстных пород. Чувство защищенности: собака инстинктивно охраняет хозяина, что создает ощущение безопасности.

Некоторые люди спят с питомцем лучше, чем с человеком — тактильный контакт действует как натуральное антистрессовое средство.

Минусы: неочевидные риски

Аллергия и проблемы с дыханием: шерсть может вызывать заложенность носа и зуд.

шерсть может вызывать заложенность носа и зуд. Гигиенические вопросы: собака приносит с улицы бактерии, пыль и паразитов.

собака приносит с улицы бактерии, пыль и паразитов. Проблемы с личным пространством: питомец может развалиться на кровати и вытеснить хозяина.

питомец может развалиться на кровати и вытеснить хозяина. Нарушение сна: собаки часто двигаются, посапывают и даже дергают лапами во сне.

Если у питомца есть привычка выходить на улицу ночью, это может прерывать сон владельца.

Почему собака стремится под одеяло

Инстинкты: щенки в природе спят кучно, рядом с матерью и сородичами.

щенки в природе спят кучно, рядом с матерью и сородичами. Поиск тепла: короткошерстные породы любят зарываться в мягкие и теплые уголки.

короткошерстные породы любят зарываться в мягкие и теплые уголки. Привязанность к хозяину: собака воспринимает человека как лидера стаи и стремится быть рядом.

Некоторые породы, например таксы и мопсы, любят полностью зарываться в одеяло, а ретриверы просто растягиваются поперек кровати.

Что делать, если собака уже привыкла спать в постели?

Постепенно приучайте к лежанке: поставьте ее рядом и поощряйте питомца за самостоятельный сон.

поставьте ее рядом и поощряйте питомца за самостоятельный сон. Используйте команду: приучите собаку уходить на свое место перед сном.

приучите собаку уходить на свое место перед сном. Создайте комфорт: мягкий плед и любимая игрушка сделают лежанку привлекательной.

Когда собака в кровати — проблема

Если у кого-то из семьи аллергия.

Если питомец становится агрессивным, охраняя место.

Если собака нарушает сон и не дает выспаться.

Если пёс приносит с улицы много грязи и бактерий.

Как соблюдать гигиену

Мыть лапы после прогулки.

Регулярно вычесывать питомца.

Использовать чистый плед или покрывало для собаки.

Проводить осмотры у ветеринара для профилактики паразитов.

Кому можно, а кому — лучше нет

Можно , если это делает вас и питомца счастливыми, нет аллергии и собака ведет себя спокойно.

, если это делает вас и питомца счастливыми, нет аллергии и собака ведет себя спокойно. Лучше не стоит, если страдает качество сна, есть проблемы с чистотой или животное проявляет агрессию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

