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Собака облюбовала вашу постель: вот что делать, если вы хотите вернуть себе место

3:09
Зоосфера

Собака на подушке — для кого-то это тепло, комфорт и доверие, а для других — шерсть в постели и беспокойный сон. Стоит ли разрешать питомцу занимать место рядом, или лучше сразу приучить к отдельной лежанке? Разбираем все плюсы и минусы этого решения.

Собака спит с хозяином
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака спит с хозяином

Плюсы: уют и чувство безопасности

  • Сон с собакой успокаивает: теплый пушистый друг рядом снижает уровень тревожности и помогает расслабиться.
  • Укрепляет связь между питомцем и хозяином: животные чувствуют ритм человека и подстраиваются под него.
  • Дополнительное тепло в холодное время года: особенно актуально для короткошерстных пород.
  • Чувство защищенности: собака инстинктивно охраняет хозяина, что создает ощущение безопасности.

Некоторые люди спят с питомцем лучше, чем с человеком — тактильный контакт действует как натуральное антистрессовое средство.

Минусы: неочевидные риски

  • Аллергия и проблемы с дыханием: шерсть может вызывать заложенность носа и зуд.
  • Гигиенические вопросы: собака приносит с улицы бактерии, пыль и паразитов.
  • Проблемы с личным пространством: питомец может развалиться на кровати и вытеснить хозяина.
  • Нарушение сна: собаки часто двигаются, посапывают и даже дергают лапами во сне.

Если у питомца есть привычка выходить на улицу ночью, это может прерывать сон владельца.

Почему собака стремится под одеяло

  • Инстинкты: щенки в природе спят кучно, рядом с матерью и сородичами.
  • Поиск тепла: короткошерстные породы любят зарываться в мягкие и теплые уголки.
  • Привязанность к хозяину: собака воспринимает человека как лидера стаи и стремится быть рядом.

Некоторые породы, например таксы и мопсы, любят полностью зарываться в одеяло, а ретриверы просто растягиваются поперек кровати.

Что делать, если собака уже привыкла спать в постели?

  • Постепенно приучайте к лежанке: поставьте ее рядом и поощряйте питомца за самостоятельный сон.
  • Используйте команду: приучите собаку уходить на свое место перед сном.
  • Создайте комфорт: мягкий плед и любимая игрушка сделают лежанку привлекательной.

Когда собака в кровати — проблема

  • Если у кого-то из семьи аллергия.
  • Если питомец становится агрессивным, охраняя место.
  • Если собака нарушает сон и не дает выспаться.
  • Если пёс приносит с улицы много грязи и бактерий.

Как соблюдать гигиену

  • Мыть лапы после прогулки.
  • Регулярно вычесывать питомца.
  • Использовать чистый плед или покрывало для собаки.
  • Проводить осмотры у ветеринара для профилактики паразитов.

Кому можно, а кому — лучше нет

  • Можно, если это делает вас и питомца счастливыми, нет аллергии и собака ведет себя спокойно.
  • Лучше не стоит, если страдает качество сна, есть проблемы с чистотой или животное проявляет агрессию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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