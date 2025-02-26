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Что делает собака, пока вас нет дома? Возможно, у неё больше дел, чем у вас

2:03
Зоосфера

Вы собираетесь выйти, а ваш пёс провожает вас печальным взглядом. Что он чувствует в этот момент? Тоскует? Переживает? Или просто ждёт, когда вы вернётесь? Оказывается, собаки воспринимают наше отсутствие совсем не так, как мы думаем.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Время без хозяина: почему оно тянется дольше

Собаки не понимают время так, как люди. Они ориентируются не на часы, а на запахи и звуки. Когда ваш аромат постепенно ослабевает в доме, питомец понимает, что вас нет уже давно. А привычные звуки — шаги в подъезде, скрип двери — подсказывают, что возвращение близко.

Почему собака скучает

Оставшись одна, собака может:

  • Спокойно лежать и ждать (если привыкла к одиночеству).
  • Спать, чтобы скоротать время.
  • Испытывать тревогу и начинать скулить или даже портить вещи.

Если ваш питомец каждый раз переживает, когда вы уходите, это может быть проявлением страха разлуки.

Как собака узнаёт, что хозяин возвращается

Заметили, что ваш пёс встречает вас у двери, даже если вы ещё только поднялись на этаж? Всё дело в том, что он улавливает вашу походку, дыхание, шум ключей. Собаки воспринимают окружающий мир как симфонию звуков и запахов, где хозяин — главный акцент.

Как помочь собаке легче переживать разлуку

  • Оставляйте лакомство или игрушку, чтобы питомец ассоциировал ваш уход с чем-то приятным.
  • Включайте музыку или телевизор, чтобы создать ощущение присутствия людей.
  • Не делайте из прощания драму: уходите спокойно, не нагнетая эмоции.

Собаки не думают о разлуке так, как люди, но их чувства реальны. Они ждут нас, ориентируясь на запахи, привычные звуки и нашу энергетику. Спокойное прощание и создание комфортной среды помогут питомцу легче переносить разлуку и не испытывать тревогу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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