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Собака смотрит и молчит? Возможно, она понимает вас лучше, чем ваш психолог

3:08
Зоосфера

Собаки не просто чувствуют настроение человека — они считывают его эмоции по голосу, мимике и даже запаху. Исследования подтверждают: четвероногие друзья обладают особыми нейронными механизмами, позволяющими им понимать нас без слов.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Как собака понимает, что вы грустите или радуетесь

  • Интонация и голос: собаки различают тембр, громкость и тональность речи. Раздражение, радость или тревога отражаются в голосе, и питомец это улавливает.
  • Зрительный контакт и мимика: пёс считывает микрожесты, в том числе напряжение мышц лица, смену осанки, даже фальшивую улыбку.
  • Запахи и химические сигналы: во время стресса или радости тело выделяет определённые феромоны, которые собака может почувствовать.
  • Поведение и ритм движений: изменения в походке, нерешительность или суетливость хозяина также сигнализируют собаке о его состоянии.

Научное объяснение

  • Исследования показали, что у собак есть особые отделы мозга, реагирующими на человеческие эмоции. Они могут распознавать радость и страх даже по фотографии.
  • Феномен зеркальной эмпатии - если человек грустит, собака может начать вести себя спокойнее или даже "утешать" хозяина.

Собаки — прирождённые эмпаты

Питомцы не просто замечают перемены в поведении хозяина — они реагируют на них, адаптируя своё поведение. Например, если человек напряжён, собака может стать осторожнее или даже начать отвлекать его игрой. А если хозяин грустит, питомец часто укладывается рядом, кладёт голову на колени или просто внимательно смотрит в глаза. Это не случайность — так собака выражает свою поддержку.

Особенно впечатляет способность собак не просто распознавать эмоции, но и заражаться ими. Исследования показывают, что когда человек испытывает стресс, у его собаки повышается уровень кортизола — гормона стресса.

А когда хозяин расслаблен и счастлив, питомец тоже ведёт себя спокойнее. Взаимосвязь настолько сильна, что собаки даже могут предугадывать настроение, например, понимать, что хозяин вот-вот рассердится, ещё до того, как он начнёт говорить.

Почему это важно для человека

Знание того, что собаки так чутко воспринимают наше эмоциональное состояние, помогает выстраивать с ними более глубокие отношения. Если питомец вдруг начинает вести себя необычно — прятаться, беспокойно ходить по дому или, наоборот, настойчиво ластиться, стоит задуматься: возможно, он улавливает ваш скрытый стресс или тревогу.

Наши эмоции напрямую влияют на поведение собаки. Если вы хотите, чтобы питомец был спокойным и уверенным, важно самому излучать позитивный настрой. Собаки — это зеркала наших чувств, и чем больше тепла и заботы мы им даём, тем сильнее они привязываются и стараются нас поддержать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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