Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не могут пожаловаться на боль, но их поведение и внешний вид могут рассказать о скрытых проблемах со здоровьем. Важно уметь замечать тревожные сигналы, чтобы вовремя помочь питомцу.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Какие изменения указывают на болезнь

Учaщённое или странное дыхание: тяжёлое, свистящее, с хрипами или одышкой в покое. Возможные причины: болезни лёгких, проблемы с сердцем.

тяжёлое, свистящее, с хрипами или одышкой в покое. Возможные причины: болезни лёгких, проблемы с сердцем. Отказ от еды или перемена в аппетите: собака не хочет есть, берёт корм и роняет его. Возможные причины: гастрит, проблемы с зубами, заболевания печени или почек.

собака не хочет есть, берёт корм и роняет его. Возможные причины: гастрит, проблемы с зубами, заболевания печени или почек. Резкие перемены в поведении: пёс стал агрессивным, избегает прикосновений, чаще уединяется или вылизывает лапы. Возможные причины: боль, воспаление суставов, проблемы с ЖКТ.

пёс стал агрессивным, избегает прикосновений, чаще уединяется или вылизывает лапы. Возможные причины: боль, воспаление суставов, проблемы с ЖКТ. Изменения в шерсти и коже: залысины, тусклая шерсть, перхоть, покраснение или шелушение. Возможные причины: аллергия, проблемы с гормонами, нехватка витаминов.

залысины, тусклая шерсть, перхоть, покраснение или шелушение. Возможные причины: аллергия, проблемы с гормонами, нехватка витаминов. Нарушения мочеиспускания и стула: собака часто или редко мочится, ёрзает на прогулке, появился понос или запор. Возможные причины: воспаление мочевого пузыря, почечные заболевания, проблемы с ЖКТ.

Что делать

Наблюдайте за питомцем: даже мелкие изменения могут быть важны.

даже мелкие изменения могут быть важны. Не игнорируйте признаки: лучше перестраховаться и показать собаку ветеринару.

лучше перестраховаться и показать собаку ветеринару. Следите за питанием, активностью и шерстью: они отражают общее состояние здоровья.

Даже если собака выглядит бодрой, она может скрывать недомогание. Внимательность и своевременный визит к ветеринару помогут избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

