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Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье

1:50
Зоосфера

Собаки не могут пожаловаться на боль, но их поведение и внешний вид могут рассказать о скрытых проблемах со здоровьем. Важно уметь замечать тревожные сигналы, чтобы вовремя помочь питомцу.

Собака
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Какие изменения указывают на болезнь

  • Учaщённое или странное дыхание: тяжёлое, свистящее, с хрипами или одышкой в покое. Возможные причины: болезни лёгких, проблемы с сердцем.
  • Отказ от еды или перемена в аппетите: собака не хочет есть, берёт корм и роняет его. Возможные причины: гастрит, проблемы с зубами, заболевания печени или почек.
  • Резкие перемены в поведении: пёс стал агрессивным, избегает прикосновений, чаще уединяется или вылизывает лапы. Возможные причины: боль, воспаление суставов, проблемы с ЖКТ.
  • Изменения в шерсти и коже: залысины, тусклая шерсть, перхоть, покраснение или шелушение. Возможные причины: аллергия, проблемы с гормонами, нехватка витаминов.
  • Нарушения мочеиспускания и стула: собака часто или редко мочится, ёрзает на прогулке, появился понос или запор. Возможные причины: воспаление мочевого пузыря, почечные заболевания, проблемы с ЖКТ.

Что делать

  • Наблюдайте за питомцем: даже мелкие изменения могут быть важны.
  • Не игнорируйте признаки: лучше перестраховаться и показать собаку ветеринару.
  • Следите за питанием, активностью и шерстью: они отражают общее состояние здоровья.

Даже если собака выглядит бодрой, она может скрывать недомогание. Внимательность и своевременный визит к ветеринару помогут избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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