Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Пармского университета обнаружили, что собаки используют учащённое моргание как форму невербального общения. Это открытие подтверждает, что у собак есть сложная система сигналов, которую они применяют для выражения эмоций и намерений.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

Как проходил эксперимент

Исследователи наблюдали за 54 собаками, которым показывали видеоролики с участием других собак. В видео животные выполняли разные действия — моргали или облизывали нос. Оказалось, что собаки, видя моргание на экране, начинали делать то же самое.

Моргание как сигнал доверия

Учёные считают, что это не просто подражание, а важный элемент коммуникации. Моргая, собаки, вероятно, демонстрируют отсутствие агрессии и выражают спокойствие. Такое поведение помогает им устанавливать доверительные отношения с сородичами.

Что насчёт облизывания носа

Интересно, что этот жест собаки не копировали. Более того, во время просмотра видео с облизыванием носа у испытуемых животных появлялись признаки стресса — расширенные зрачки и увеличенная видимость белков глаз. Это говорит о том, что облизывание носа выполняет другую функцию и может быть связано с тревогой.

Что это значит для владельцев собак

Наблюдая за морганием питомца, можно понять его эмоциональное состояние. Спокойное и частое моргание может указывать на дружелюбные намерения, тогда как облизывание носа — признак нервозности.

Это исследование подтверждает, что собаки используют невербальные сигналы для общения, а значит, владельцам стоит внимательнее следить за поведением своих питомцев.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

