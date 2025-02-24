Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать

Учёные из Пармского университета обнаружили, что собаки используют учащённое моргание как форму невербального общения. Это открытие подтверждает, что у собак есть сложная система сигналов, которую они применяют для выражения эмоций и намерений.
Исследователи наблюдали за 54 собаками, которым показывали видеоролики с участием других собак. В видео животные выполняли разные действия — моргали или облизывали нос. Оказалось, что собаки, видя моргание на экране, начинали делать то же самое.
Учёные считают, что это не просто подражание, а важный элемент коммуникации. Моргая, собаки, вероятно, демонстрируют отсутствие агрессии и выражают спокойствие. Такое поведение помогает им устанавливать доверительные отношения с сородичами.
Интересно, что этот жест собаки не копировали. Более того, во время просмотра видео с облизыванием носа у испытуемых животных появлялись признаки стресса — расширенные зрачки и увеличенная видимость белков глаз. Это говорит о том, что облизывание носа выполняет другую функцию и может быть связано с тревогой.
Наблюдая за морганием питомца, можно понять его эмоциональное состояние. Спокойное и частое моргание может указывать на дружелюбные намерения, тогда как облизывание носа — признак нервозности.
Это исследование подтверждает, что собаки используют невербальные сигналы для общения, а значит, владельцам стоит внимательнее следить за поведением своих питомцев.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.