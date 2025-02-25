Ваш питомец чешется как одержимый? Вот что делать, пока не стало хуже

Питомец то и дело чешет уши, трёт лапами морду, кусает хвост? Если зуд не прекращается, стоит разобраться, что его вызывает. Причин может быть множество — от паразитов до стресса. Разберём самые распространённые и выясним, что с этим делать.

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная собака

Непрошеные гости: блохи и клещи

Даже в ухоженной квартире или доме у собаки могут появиться блохи или клещи. Эти мелкие паразиты вызывают сильный зуд, а заметить их бывает непросто.

Как понять, что дело в них

Пёс резко подскакивает во время сна или игры, будто его что-то укусило.

На коже появляются покраснения, расчёсы, корочки.

Собака особенно активно чешет основание хвоста, шею или уши.

Что делать

Использовать капли, ошейники или таблетки от паразитов.

Проверять шерсть после прогулок, особенно летом.

Регулярно обрабатывать место, где спит собака.

Аллергия: скрытая причина зуда

Собаки, как и люди, могут страдать от аллергии. Реакция бывает на корм, пыльцу, бытовую химию или даже наполнитель для лежанки.

Как определить

Частый зуд, особенно в районе ушей, живота, лап.

Покраснение кожи, высыпания.

Собака трёт морду, грызёт лапы.

Что делать

Пересмотреть рацион: возможно, нужен гипоаллергенный корм.

Исключить потенциальные аллергены — сменить шампунь, проверить дом на плесень, убрать ковры.

При необходимости проконсультироваться с ветеринаром.

Сухая кожа: неочевидный враг

В зимний период или в помещениях с низкой влажностью кожа у питомца может становиться сухой. Это приводит к шелушению, тусклости шерсти и дискомфорту.

Как помочь

Увлажнять воздух в доме.

Подобрать корм с добавками омега-3 и омега-6.

Использовать мягкие шампуни для собак, исключая агрессивные моющие средства.

Стресс: эмоции тоже вызывают зуд

Собаки могут чесаться от волнения. Громкие звуки, разлука с хозяином, переезд, недостаток прогулок — всё это провоцирует нервное напряжение.

Что делать

Обеспечить питомцу больше внимания и игр.

Придерживаться режима дня.

Исключить стрессовые ситуации, если это возможно.

Ушные инфекции: проверяем уши

Если собака часто трясёт головой, наклоняет её вбок, скулит и чешет уши, проблема может быть в инфекции.

Что предпринять

Осмотреть уши: если внутри покраснение или неприятный запах, срочно к ветеринару.

Промывать уши специальными лосьонами, но не переусердствовать.

Не использовать ватные палочки — можно повредить барабанную перепонку.

Когда срочно к ветеринару

Если зуд сопровождается тревожными симптомами, не стоит откладывать визит в клинику.

Тревожные признаки

Раны, язвочки, выпадение шерсти.

Собака грызёт себя до крови.

Есть изменения в поведении — апатия, агрессия.

Зуд может быть не просто неприятностью, а сигналом серьёзного заболевания. Разобравшись с причиной, можно быстро помочь питомцу и вернуть ему комфорт.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

