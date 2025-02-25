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Ваш питомец чешется как одержимый? Вот что делать, пока не стало хуже

Зоосфера

Питомец то и дело чешет уши, трёт лапами морду, кусает хвост? Если зуд не прекращается, стоит разобраться, что его вызывает. Причин может быть множество — от паразитов до стресса. Разберём самые распространённые и выясним, что с этим делать.

Грустная собака
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная собака

Непрошеные гости: блохи и клещи

Даже в ухоженной квартире или доме у собаки могут появиться блохи или клещи. Эти мелкие паразиты вызывают сильный зуд, а заметить их бывает непросто.

Как понять, что дело в них

  • Пёс резко подскакивает во время сна или игры, будто его что-то укусило.
  • На коже появляются покраснения, расчёсы, корочки.
  • Собака особенно активно чешет основание хвоста, шею или уши.

Что делать

  • Использовать капли, ошейники или таблетки от паразитов.
  • Проверять шерсть после прогулок, особенно летом.
  • Регулярно обрабатывать место, где спит собака.

Аллергия: скрытая причина зуда

Собаки, как и люди, могут страдать от аллергии. Реакция бывает на корм, пыльцу, бытовую химию или даже наполнитель для лежанки.

Как определить

  • Частый зуд, особенно в районе ушей, живота, лап.
  • Покраснение кожи, высыпания.
  • Собака трёт морду, грызёт лапы.

Что делать

  • Пересмотреть рацион: возможно, нужен гипоаллергенный корм.
  • Исключить потенциальные аллергены — сменить шампунь, проверить дом на плесень, убрать ковры.
  • При необходимости проконсультироваться с ветеринаром.

Сухая кожа: неочевидный враг

В зимний период или в помещениях с низкой влажностью кожа у питомца может становиться сухой. Это приводит к шелушению, тусклости шерсти и дискомфорту.

Как помочь

  • Увлажнять воздух в доме.
  • Подобрать корм с добавками омега-3 и омега-6.
  • Использовать мягкие шампуни для собак, исключая агрессивные моющие средства.

Стресс: эмоции тоже вызывают зуд

Собаки могут чесаться от волнения. Громкие звуки, разлука с хозяином, переезд, недостаток прогулок — всё это провоцирует нервное напряжение.

Что делать

  • Обеспечить питомцу больше внимания и игр.
  • Придерживаться режима дня.
  • Исключить стрессовые ситуации, если это возможно.

Ушные инфекции: проверяем уши

Если собака часто трясёт головой, наклоняет её вбок, скулит и чешет уши, проблема может быть в инфекции.

Что предпринять

  • Осмотреть уши: если внутри покраснение или неприятный запах, срочно к ветеринару.
  • Промывать уши специальными лосьонами, но не переусердствовать.
  • Не использовать ватные палочки — можно повредить барабанную перепонку.

Когда срочно к ветеринару

Если зуд сопровождается тревожными симптомами, не стоит откладывать визит в клинику.

Тревожные признаки

  • Раны, язвочки, выпадение шерсти.
  • Собака грызёт себя до крови.
  • Есть изменения в поведении — апатия, агрессия.

Зуд может быть не просто неприятностью, а сигналом серьёзного заболевания. Разобравшись с причиной, можно быстро помочь питомцу и вернуть ему комфорт.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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