Хотите верного друга, а не психа? Эти запреты делают из вашей собаки монстра

Собаки — не просто питомцы, а преданные друзья, которые чувствуют настроение и реагируют на поступки хозяина. Однако некоторые запреты ломают доверие, вызывают тревожность и даже могут привести к проблемам в поведении. Разбираем самые распространенные ошибки, которые лучше не допускать.

Фото: flickr.com by spaceodissey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Не мешайте собаке знакомиться с миром через запахи

Нюх — главный источник информации для собаки. Именно обнюхивание помогает ей ориентироваться в пространстве, понимать окружающую среду и чувствовать себя увереннее. Если постоянно дергать пса за поводок, не давая изучать запахи на прогулке, это может вызвать стресс и неуверенность.

Позвольте питомцу исследовать мир — даже несколько секунд нюхательного исследования помогают собаке чувствовать себя комфортнее.

Не запрещайте лаять

Лай — это голос собаки, ее способ выразить радость, тревогу или предупредить об опасности. Постоянные запреты на лай могут привести к тому, что пес станет нервным и тревожным.

Вместо окрика обучайте командам: мягкий подход к командам "Голос" и "Тихо" научит питомца лаять только в нужных ситуациях.

Не ограничивайте активность

Собакам жизненно необходимо движение. Если питомец не получает достаточной физической нагрузки, это может привести к апатии, стрессу и деструктивному поведению.

Давайте собаке возможность бегать, прыгать и играть. Если боитесь хаоса в доме — предложите питомцу мяч, канат или активные игрушки.

Не подавляйте эмоции собаки

Если собака прыгает от радости, виляет хвостом и лижет хозяина, это ее способ выразить привязанность. Полный запрет на эмоции может привести к подавленному состоянию и даже агрессии.

Можно мягко корректировать поведение, но не запрещать собаке выражать радость и любовь.

Не ругайте за рычание

Рычание — это не агрессия, а предупреждение. Если собака рычит, значит, ей что-то не нравится, она испытывает страх или дискомфорт. Запрещая рычать, вы лишаете пса возможности давать сигналы о своих эмоциях, что может привести к внезапным вспышкам агрессии.

Разберитесь, почему собака рычит, и помогите ей почувствовать себя в безопасности.

Не запрещайте метить территорию на прогулке

Для собак метки на улице — это способ общения с сородичами. Запрещая питомцу приподнимать лапу или нюхать метки других собак, вы ограничиваете его естественные инстинкты.

Позволяйте собаке ненадолго останавливаться там, где это уместно.

Не запрещайте общение с другими собаками

Социализация — ключевой элемент развития собаки. Если не давать питомцу общаться с сородичами, это может привести к боязни других животных или даже к агрессии.

Выбирайте безопасные площадки для встреч с другими собаками и следите за поведением питомца.

Не ругайте за жевание палок и игрушек

Жевание — это естественная потребность собаки, которая помогает ей успокаиваться и тренировать челюсти. Если полностью запретить собаке жевать палки, она может переключиться на обувь, мебель или провода.

Давайте питомцу безопасные игрушки для жевания, которые не нанесут вреда.

Не мешайте собаке отдыхать

Некоторые хозяева считают, что питомец ленится, если долго спит. Но сон важен для здоровья и восстановления организма.

Не будите собаку, если она крепко уснула. Достаточное количество отдыха делает питомца более энергичным и спокойным.

Собаки нуждаются не только в дрессировке, но и в доверии. Жесткие запреты на естественные проявления могут сломать характер питомца, сделав его пугливым или агрессивным. Вместо наказаний важно направлять поведение мягкими методами — тогда питомец станет уверенным и преданным другом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

