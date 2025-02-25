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Не тянет, не убегает, не упрямится: всего 7 дней — и прогулки станут идеальными

2:19
Зоосфера

Каждая прогулка с собакой может стать либо удовольствием, либо борьбой за контроль. Если ваш питомец рвёт поводок, пытаясь убежать вперёд, не переживайте — всего за неделю можно научить его идти спокойно рядом.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

День 1: Контакт и спокойствие

  • Начните с того, что покажите собаке: прогулка — это совместное занятие, а не забег. Дайте ей привыкнуть к вашему ритму, не торопитесь. Если питомец тянет — остановитесь, дождитесь, пока он вернётся к вам, и возобновите движение.

День 2: Следуем за хозяином

  • Второй день — работа над тем, чтобы собака следовала за вами, а не наоборот. Двигайтесь медленно, меняйте направление, если питомец начинает тянуть. Повторяйте до тех пор, пока он не поймёт, что идти рядом проще, чем тянуть вперёд.

День 3: Искушения и отвлекающие факторы

  • Запахи, другие собаки, громкие звуки — всё это может сбивать питомца с концентрации. Ваша задача — сохранять спокойствие и направлять его внимание обратно на себя, мягко меняя направление или привлекая внимание командой.

День 4: Спокойствие в любой ситуации

  • Теперь можно выйти на прогулку в более оживлённое место. Собака должна учиться оставаться спокойной даже в присутствии людей, машин и других животных. Поддерживайте её уверенность, корректируя поведение без резких движений и наказаний.

Дни 5-6: Закрепляем успех

  • Постепенно увеличивайте сложность прогулок, но сохраняйте спокойствие. Не забывайте хвалить питомца за правильное поведение. На этом этапе собака уже должна понимать, что идти рядом — комфортнее, чем тянуть поводок.

День 7: Идеальная прогулка

  • Теперь ваш питомец знает, что прогулка — это взаимодействие, а не гонка. Он больше не тянет, а вы спокойно наслаждаетесь прогулками вместе. Продолжайте закреплять этот навык, и вскоре он станет привычкой.

Обучение требует терпения, но уже через неделю прогулки станут приятнее. Главное — последовательность, спокойствие и чёткое руководство. Собака научится доверять вам, а вы — понимать её сигналы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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