Сода и уксус творят чудеса: вот как идеально очистить кошачий лоток — забудете о запахе навсегда

Наиболее эффективными природными средствами являются гидрокарбонат соды (пищевая сода) и белый винный уксус. Порядок действий очень прост: выбросив старый наполнитель, посыпьте дно лотка содой, это уберет неприятные запахи.
Замочив емкость на 5-7 минут, не лишним будет добавить мягкие моющие средства. Пройдитесь по дну и натрите лоток щеткой. Тщательно промойте лоток холодной водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Просушите емкость.
Ведь если элементарная туалетная гигиена для кошки не соблюдается, то животное может просто отказаться от ее использования. Поэтому нужно следить за чистотой лотка каждый день. Не реже одного раза в неделю проводите тщательную уборку и добавляйте свежий наполнитель для кошачьего туалета.
Туалет для кошек должен располагаться в укромном, тихом месте, где ничто и никто не сможет отпугнуть вашего малыша. Важно показать котенку это место, чтобы он запомнил дорогу туда. Кошачий лоток можно разместить в ванной комнате или туалете в углу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.