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Если хотите быть крутым хозяином, то научитесь контролировать температуру своего питомца

1:40
Зоосфера

Какая температура у собаки считается нормальной — и когда стоит беспокоиться

Температура тела - важный показатель здоровья собаки. Если она слишком высокая или низкая, это может сигнализировать о проблемах.

Собака породы такса
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы такса

Нормальные показатели

Средняя температура тела собаки колеблется в диапазоне 37,5°C — 39,2°C (99,5°F — 102,5°F). Однако этот показатель может немного варьироваться в зависимости от:

  • Возрастa: у щенков температура может быть выше, чем у взрослых собак.
  • Породы: у маленьких собак часто температура выше, чем у крупных.
  • Физической активности: после бега или игры температура временно повышается.

Когда стоит волноваться

  • Температура выше 39,5°C может указывать на лихорадку или перегрев.
  • Температура ниже 37°C - повод для беспокойства, особенно у щенков.
  • Вялость, отказ от еды, учащённое дыхание - дополнительные сигналы, что питомцу требуется ветеринарная помощь.

Как измерить температуру собаке

Для точного измерения лучше использовать цифровой ректальный термометр. Ухо и нос — ненадёжные индикаторы, поскольку их температура может меняться в зависимости от окружающих условий.

Забота о здоровье питомца

Регулярное наблюдение за температурой и поведением собаки помогает вовремя заметить отклонения. Если есть сомнения — лучше обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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