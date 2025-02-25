Если хотите быть крутым хозяином, то научитесь контролировать температуру своего питомца

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какая температура у собаки считается нормальной — и когда стоит беспокоиться

Температура тела - важный показатель здоровья собаки. Если она слишком высокая или низкая, это может сигнализировать о проблемах.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Нормальные показатели

Средняя температура тела собаки колеблется в диапазоне 37,5°C — 39,2°C (99,5°F — 102,5°F). Однако этот показатель может немного варьироваться в зависимости от:

Возрастa : у щенков температура может быть выше, чем у взрослых собак.

: у щенков температура может быть выше, чем у взрослых собак. Породы : у маленьких собак часто температура выше, чем у крупных.

: у маленьких собак часто температура выше, чем у крупных. Физической активности: после бега или игры температура временно повышается.

Когда стоит волноваться

Температура выше 39,5°C может указывать на лихорадку или перегрев.

может указывать на лихорадку или перегрев. Температура ниже 37°C - повод для беспокойства, особенно у щенков.

- повод для беспокойства, особенно у щенков. Вялость, отказ от еды, учащённое дыхание - дополнительные сигналы, что питомцу требуется ветеринарная помощь.

Как измерить температуру собаке

Для точного измерения лучше использовать цифровой ректальный термометр. Ухо и нос — ненадёжные индикаторы, поскольку их температура может меняться в зависимости от окружающих условий.

Забота о здоровье питомца

Регулярное наблюдение за температурой и поведением собаки помогает вовремя заметить отклонения. Если есть сомнения — лучше обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



