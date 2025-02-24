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Собака хочет что-то сказать: этот секретный признак поможет понять

Зоосфера

Итальянские учёные разузнали, что моргание у собак может быть способом коммуникации. Оказалось, что питомцы чаще моргают, когда смотрят видео, где другие собаки делают то же самое.

Собака Русский той - терьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака Русский той - терьер

Из-за этого учёные и предположили, что такое поведение может говорить о попытке установить контакт. У собак моргание считается умиротворяющим поведением, которое они используют для выражения неагрессивных эмоций, сообщили в журнале Royal Society Open Science.

Ученые считают, что собаки могут распознавать поведение своих собратьев и подражать ему, создавая социальные связи и проявляя взаимопонимание.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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