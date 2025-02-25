Владельцы в восторге, а питомцы страдают: скрытая угроза окрашивания шерсти

Окрашивание шерсти животных давно стало модной тенденцией, но безопасно ли это для питомцев? Грумер М. Мухина утверждает, что при использовании специальных красок процедура не несёт вреда. Однако важно избегать опасных компонентов, которые могут навредить здоровью питомца.
Безопасные краски для животных
Сегодня существуют краски, разработанные специально для домашних питомцев. Они:
Такие красители создаются на основе натуральных компонентов и не имеют резкого запаха, что делает их безопасными даже для животных с чувствительной кожей.
Чем опасна обычная краска
Использовать краски для людей категорически запрещено. Особенно вредны:
Даже если питомец не проявляет явных признаков аллергии сразу после окрашивания, химические вещества могут накапливаться в организме, провоцируя проблемы с печенью и почками.
Популярность окрашивания и любовь к питомцам
Несмотря на противоречивые мнения о покраске животных, владельцы домашних любимцев уделяют большое внимание их внешнему виду. Кстати, по результатам недавнего опроса, в России кошек держат в два раза чаще, чем собак. В исследовании участвовали 1272 владельца животных из 16 городов страны.
Красить шерсть питомцу или нет – личное дело каждого. Главное, чтобы это не вредило его здоровью!
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