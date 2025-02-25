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Как правильно снять клеща у собаки? Ошибки, которые допускают даже опытные хозяева

2:02
Зоосфера

Клещи не выбирают жертв — они кусают и собак, и их хозяев. Если на теле человека паразита обнаружить проще, то в густой шерсти собаки он может остаться незамеченным. Именно поэтому осматривать питомца после прогулки нужно каждый раз — начиная с ранней весны и до первых заморозков.

Самоедская лайка
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самоедская лайка

Но даже внимательный осмотр не всегда спасает. Чтобы защитить любимца, важно проводить обработку, делать прививки и использовать специальные средства. Но самое главное — не допускать грубых ошибок при удалении клеща!

Как правильно осматривать собаку после прогулки

  1. Начинайте осмотр с головы, уделяя внимание ушам, складкам кожи, лапам и животу.
  2. Прочёсывайте шерсть щёткой — это поможет заметить паразита.
  3. Если нашли клеща — удаляйте его правильно и внимательно следите за самочувствием питомца.

3 ошибки, которых нужно избегать

1. Оставлять голову клеща в ране

Если при неаккуратном удалении голова клеща останется под кожей, это может вызвать воспаление. Удалить её можно дезинфицированной иглой или пинцетом.

2. Использовать масло или другие жидкости

Популярный миф: если намазать клеща маслом, он задохнётся и отвалится. Это опасно! Когда паразит задыхается, он выбрасывает ещё больше слюны в рану, увеличивая риск заражения.

3. Ждать, пока клещ сам отпадёт

Чем дольше клещ пьёт кровь, тем выше риск заражения пироплазмозом и другими опасными болезнями. Чем быстрее вы его удалите, тем лучше для питомца!

Что делать после удаления клеща?

  • Следите за собакой в течение нескольких дней.
  • Если появились вялость, потеря аппетита, рвота или одышка, немедленно к ветеринару!

Не рискуйте здоровьем любимца — правильная защита и своевременный осмотр помогут избежать проблем!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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