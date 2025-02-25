Как правильно снять клеща у собаки? Ошибки, которые допускают даже опытные хозяева

Клещи не выбирают жертв — они кусают и собак, и их хозяев. Если на теле человека паразита обнаружить проще, то в густой шерсти собаки он может остаться незамеченным. Именно поэтому осматривать питомца после прогулки нужно каждый раз — начиная с ранней весны и до первых заморозков.
Но даже внимательный осмотр не всегда спасает. Чтобы защитить любимца, важно проводить обработку, делать прививки и использовать специальные средства. Но самое главное — не допускать грубых ошибок при удалении клеща!
Если при неаккуратном удалении голова клеща останется под кожей, это может вызвать воспаление. Удалить её можно дезинфицированной иглой или пинцетом.
Популярный миф: если намазать клеща маслом, он задохнётся и отвалится. Это опасно! Когда паразит задыхается, он выбрасывает ещё больше слюны в рану, увеличивая риск заражения.
Чем дольше клещ пьёт кровь, тем выше риск заражения пироплазмозом и другими опасными болезнями. Чем быстрее вы его удалите, тем лучше для питомца!
Не рискуйте здоровьем любимца — правильная защита и своевременный осмотр помогут избежать проблем!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.