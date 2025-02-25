Вы тоже не обрабатываете кота от паразитов? Вот почему это опасно даже в квартире

Многие владельцы кошек уверены: если питомец не гуляет на улице, значит, ему не грозят паразиты. Из-за этого хозяева пренебрегают дегельминтизацией и вакцинацией. Однако ветеринары предупреждают: даже домашний кот может заразиться — и дело вовсе не в прогулках!
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Сердитая кошка
Откуда у домашнего кота берутся паразиты?
Даже если питомец никогда не покидал пределы квартиры, он всё равно находится в зоне риска. Заражение возможно через:
Обувь и одежду хозяина — яйца паразитов легко проникают в дом с улицы.
Необработанную пищу — сырое мясо, рыбу, овощи.
Контакт с заражёнными предметами — насекомые и даже пыль могут переносить яйца гельминтов.
Почему паразиты опасны?
Отбирают питательные вещества. Организм животного недополучает витамины и микроэлементы, что ведёт к ухудшению самочувствия.
Повреждают кишечник. Некоторые виды гельминтов разрушают слизистую, вызывая инфекции.
Выделяют токсины. Это может привести к интоксикации и хроническим заболеваниям.
Как защитить питомца?
Регулярно обрабатывать кошку от паразитов — ветеринары рекомендуют делать это раз в 3 месяца.
Не забывать о вакцинации — инфекции могут проникать в организм даже без уличных прогулок.
Следить за питанием — не давать питомцу сырое мясо и рыбу.
Помните: домашний образ жизни не гарантирует защиту от паразитов. Обработка — это не просто формальность, а необходимость для здоровья вашего любимца!
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".