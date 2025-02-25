Вы тоже не обрабатываете кота от паразитов? Вот почему это опасно даже в квартире

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек уверены: если питомец не гуляет на улице, значит, ему не грозят паразиты. Из-за этого хозяева пренебрегают дегельминтизацией и вакцинацией. Однако ветеринары предупреждают: даже домашний кот может заразиться — и дело вовсе не в прогулках!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Откуда у домашнего кота берутся паразиты?

Даже если питомец никогда не покидал пределы квартиры, он всё равно находится в зоне риска. Заражение возможно через:

Обувь и одежду хозяина — яйца паразитов легко проникают в дом с улицы.

Необработанную пищу — сырое мясо, рыбу, овощи.

Контакт с заражёнными предметами — насекомые и даже пыль могут переносить яйца гельминтов.

Почему паразиты опасны?

Отбирают питательные вещества. Организм животного недополучает витамины и микроэлементы, что ведёт к ухудшению самочувствия. Повреждают кишечник. Некоторые виды гельминтов разрушают слизистую, вызывая инфекции. Выделяют токсины. Это может привести к интоксикации и хроническим заболеваниям.

Как защитить питомца?

Регулярно обрабатывать кошку от паразитов — ветеринары рекомендуют делать это раз в 3 месяца.

Не забывать о вакцинации — инфекции могут проникать в организм даже без уличных прогулок.

Следить за питанием — не давать питомцу сырое мясо и рыбу.

Помните: домашний образ жизни не гарантирует защиту от паразитов. Обработка — это не просто формальность, а необходимость для здоровья вашего любимца!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

