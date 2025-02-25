Чувствуют ли кошки смерть? Три объяснения, которые могут вас удивить

Кошки не только мурлыкают, радуют своих хозяев и ловят мышей, но и, по мнению некоторых учёных, могут ощущать надвигающуюся смерть. Это кажется мистикой, но история кота Оскара, который точно определял, кто вскоре покинет этот мир, заставила исследователей задуматься.
В 2006 году в одном из домов престарелых появился необычный "предсказатель" — кот по имени Оскар. Он гулял по коридорам, заглядывал в палаты и выбирал одну кровать, на которой устраивался рядом с человеком. Через некоторое время этот человек умирал.
Удивительно, но Оскар практически никогда не ошибался. После него аналогичные способности заметили у других кошек, особенно тех, которые живут в больницах или домах престарелых.
Но как пушистые предсказатели определяют скорый уход человека? У учёных есть несколько гипотез.
Некоторые исследователи считают, что перед смертью организм начинает выделять особые вещества, которые кошки могут улавливать своим тонким обонянием. У каждой болезни есть свой запах, и кошки способны его определить, даже если человек ещё не осознаёт свою проблему.
Вывод: если ваш кот вдруг стал необычайно ласковым и заботливым, возможно, стоит прислушаться к своему организму и проверить здоровье.
Перед уходом человек становится слабее, двигается меньше, говорит тише. Кошки, которые обожают покой и безопасность, интуитивно выбирают именно таких людей для отдыха.
Вывод: кошки не предсказывают смерть, а просто находят самое тихое и уютное место.
Животные замечают даже мельчайшие изменения в выражении лица. Возможно, кошки реагируют на страдание или болезненность, которые не так заметны окружающим.
Вывод: пушистый друг чувствует боль и пытается поддержать человека, а не предсказать его кончину.
Не стоит паниковать, если ваш кот вдруг стал необычно ласковым. Не все кошки обладают такими "способностями", а медицина по-прежнему остаётся главным защитником нашего здоровья.
Если вас что-то беспокоит — лучше сходите к врачу, а не полагайтесь на предсказания кота.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.