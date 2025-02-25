Чувствуют ли кошки смерть? Три объяснения, которые могут вас удивить

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки не только мурлыкают, радуют своих хозяев и ловят мышей, но и, по мнению некоторых учёных, могут ощущать надвигающуюся смерть. Это кажется мистикой, но история кота Оскара, который точно определял, кто вскоре покинет этот мир, заставила исследователей задуматься.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Феномен кота Оскара

В 2006 году в одном из домов престарелых появился необычный "предсказатель" — кот по имени Оскар. Он гулял по коридорам, заглядывал в палаты и выбирал одну кровать, на которой устраивался рядом с человеком. Через некоторое время этот человек умирал.

Удивительно, но Оскар практически никогда не ошибался. После него аналогичные способности заметили у других кошек, особенно тех, которые живут в больницах или домах престарелых.

Но как пушистые предсказатели определяют скорый уход человека? У учёных есть несколько гипотез.

Возможные объяснения феномена

1. Кошки чувствуют "запах смерти"

Некоторые исследователи считают, что перед смертью организм начинает выделять особые вещества, которые кошки могут улавливать своим тонким обонянием. У каждой болезни есть свой запах, и кошки способны его определить, даже если человек ещё не осознаёт свою проблему.

Вывод: если ваш кот вдруг стал необычайно ласковым и заботливым, возможно, стоит прислушаться к своему организму и проверить здоровье.

2. Кошки тянутся к тишине

Перед уходом человек становится слабее, двигается меньше, говорит тише. Кошки, которые обожают покой и безопасность, интуитивно выбирают именно таких людей для отдыха.

Вывод: кошки не предсказывают смерть, а просто находят самое тихое и уютное место.

3. Кошки читают мимику человека

Животные замечают даже мельчайшие изменения в выражении лица. Возможно, кошки реагируют на страдание или болезненность, которые не так заметны окружающим.

Вывод: пушистый друг чувствует боль и пытается поддержать человека, а не предсказать его кончину.

Кошки — не врачи!

Не стоит паниковать, если ваш кот вдруг стал необычно ласковым. Не все кошки обладают такими "способностями", а медицина по-прежнему остаётся главным защитником нашего здоровья.

Если вас что-то беспокоит — лучше сходите к врачу, а не полагайтесь на предсказания кота.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

