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Хотите ласковую кошку? Тогда выбирайте питомца именно этого цвета

1:17
Зоосфера

Днём все кошки не просто серые — они рыжие, белые, чёрные, полосатые и пятнистые. Но знаете ли вы, что цвет шерсти может влиять на характер питомца? Американские учёные провели исследование и выяснили, какие кошки самые дружелюбные, а какие — нелюдимые.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Кто самый ласковый?

  • Рыжие коты оказались настоящими душами компании. Они легко идут на контакт, не застенчивы и любят общение.
  • Кошки с двухцветной шерстью тоже относятся к числу дружелюбных — их владельцы чаще отмечают добродушие и открытость.

Самые нелюдимые кошки

Белые кошки, по мнению исследователей, не слишком стремятся к общению с людьми. Они чаще ведут себя равнодушно или даже апатично, предпочитая держаться на расстоянии.

Черные коты — загадка

Считается, что у черных кошек нет выраженных индивидуальных черт. Они просто кошки — ни особо ласковые, ни отчуждённые, с характером, который больше зависит от воспитания, чем от цвета шерсти.

Исследование пока проводилось методом опроса владельцев, но результаты уже вызвали дискуссии среди любителей кошек. А вы согласны с этими выводами?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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