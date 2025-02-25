Хотите ласковую кошку? Тогда выбирайте питомца именно этого цвета

Днём все кошки не просто серые — они рыжие, белые, чёрные, полосатые и пятнистые. Но знаете ли вы, что цвет шерсти может влиять на характер питомца? Американские учёные провели исследование и выяснили, какие кошки самые дружелюбные, а какие — нелюдимые.
Белые кошки, по мнению исследователей, не слишком стремятся к общению с людьми. Они чаще ведут себя равнодушно или даже апатично, предпочитая держаться на расстоянии.
Считается, что у черных кошек нет выраженных индивидуальных черт. Они просто кошки — ни особо ласковые, ни отчуждённые, с характером, который больше зависит от воспитания, чем от цвета шерсти.
Исследование пока проводилось методом опроса владельцев, но результаты уже вызвали дискуссии среди любителей кошек. А вы согласны с этими выводами?
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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