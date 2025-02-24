Какие породы собак превращают жизнь новичка в кошмар? Вот три ошибки

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор собаки — ответственное решение, и здесь важен не только внешний вид, но и характер, темперамент и уровень сложности в воспитании. Новички часто совершают одни и те же ошибки, выбирая породу по красоте, а не по её потребностям. В результате питомец может оказаться слишком сложным в уходе и дрессировке.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Какие собаки точно не подходят начинающим владельцам? Разбираемся!

Породы, которых лучше избегать новичкам

1. Хаски и джек-рассел-терьер

Эти собаки энергичны, независимы и требуют постоянных физических нагрузок. Если не уделять им достаточно внимания, они начнут портить мебель, устраивать "побеги" и проказничать. Без опытного хозяина такие породы просто не смогут жить спокойно.

2. Тибетский мастифф и кавказская овчарка

Это серьёзные собаки-охранники, которым нужен жёсткий контроль и уверенный лидер. Если новичок не умеет правильно строить иерархию, питомец просто не будет его слушаться. А ещё содержать такую собаку в квартире — плохая идея, ей нужен простор.

3. Афганская борзая

Эта порода требует сложного ухода за шерстью, в том числе специального тримминга. Без правильного ухода шерсть может сваляться, что приведёт к болезням кожи. Кроме того, афганская борзая довольно независима и плохо поддаётся дрессировке.

Как выбрать собаку новичку?

Обращайте внимание не на внешность, а на характер породы.

Изучите, сколько времени потребуется на уход, дрессировку и прогулки.

Если сомневаетесь, начните с более простой породы — например, лабрадора, мопса или корги.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

