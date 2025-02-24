Кошки разговаривают с людьми по-своему — что значат эти звуки

Кошки — одни из самых загадочных существ, и даже спустя столетия совместной жизни с людьми их поведение остаётся объектом исследований. Учёные Королевского университета в Белфасте пришли к любопытному выводу: мяуканье — это не просто звук, а способ общения именно с человеком!
Исследования показали, что при общении друг с другом кошки практически не мяукают. Этот звук используется в основном для привлечения внимания хозяина. Оказывается, наши пушистые друзья специально адаптировали свой "язык" после одомашнивания, чтобы находить с нами общий язык.
Но и это ещё не всё! Учёные выяснили, что кошки не только "разговаривают" с людьми, но и понимают, когда речь обращена именно к ним. Если вы зовёте питомца или говорите с ним особым тоном, он реагирует иначе, чем на разговор между людьми.
Кошки используют разные тональности и громкость мяуканья, чтобы передавать эмоции:
Так что если ваш питомец мяукает, он не просто так "шумит" — он пытается что-то вам сказать!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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