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Кошка уставилась в стену или резко убежала в другую комнату? Вот что это значит

2:09
Зоосфера

Кошки — независимые и свободолюбивые создания. Они каждый день выполняют определённые ритуалы, которые необходимы им для психологического комфорта. Однако не все хозяева понимают, зачем их питомцы это делают, и пытаются ограничить их поведение. К чему это может привести? К стрессу и плохому настроению пушистика! Разбираемся, что нельзя запрещать кошке.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

1. Нахождение в одиночестве

Если ваш питомец время от времени уходит в уединённое место — это не значит, что он вас не любит. Каждой кошке нужно хотя бы 2 часа одиночества в день. В этот момент она отдыхает, переваривает впечатления и восстанавливает психологический баланс.

Что делать? Просто оставьте кошку в покое. Не пытайтесь гладить её, если она явно хочет побыть одна.

2. Маскировка и прятки

Кошки — прирождённые охотники, и прятаться для них так же естественно, как играть или есть. Если питомец залез в коробку, спрятался за шторой или под мебелью — не выдавайте его! В этот момент он "следит за добычей" и проверяет свою способность оставаться незамеченным.

Что делать? Притворитесь, что не видите его. Так питомец почувствует себя победителем и останется довольным.

3. Изучение территории и обновление меток

Кошки любят периодически обходить свою территорию — нюхать мебель, проверять закрытые комнаты и оставлять метки. Это помогает им чувствовать себя в безопасности.

Что делать? Не препятствуйте осмотру квартиры. Если питомец хочет зайти в закрытую комнату — откройте дверь. Это не просто каприз, а важный ритуал, позволяющий кошке "убедиться", что всё на месте.

Не стоит мешать питомцу выполнять естественные действия. Если кошка уходит в одиночество, прячется или осматривает квартиру — дайте ей возможность делать это без ограничений. Только так она будет чувствовать себя спокойной и счастливой!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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