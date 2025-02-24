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Забудьте о запахе псины: 7 пород собак, которые не доставят вам неудобств

2:06
Зоосфера

Не все готовы заводить собаку в квартире, опасаясь специфического запаха. Бытует мнение, что есть породы, которые совсем не пахнут, но это миф. Запах есть у всех собак, просто у одних он выражен сильнее, у других — слабее. Всё зависит от шерсти, ухода и здоровья питомца.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Какие породы собак обладают минимальным запахом?

1. Длинношерстные и вьющиеся породы

Длинная шерсть впитывает запахи медленнее, но такие собаки требуют тщательного ухода. Их нужно регулярно расчёсывать и купать, чтобы избежать скопления грязи и неприятных запахов.

2. Собаки со средней длиной шерсти и без подшерстка

Такие питомцы почти не пахнут, пока не намокнут. Если собака гуляет в дождь или купается в воде, запах может становиться сильнее.

3. Жёсткошёрстные породы

Жёсткая шерсть без подшерстка меньше задерживает запахи, поэтому такие собаки считаются одними из самых "нелиняющих" и не имеющих сильного запаха.

4. Голые породы

Очевидный вариант для тех, кто не хочет шерсти и запаха — собаки без шерсти. Но у них есть свои нюансы: они могут пахнуть кожным секретом, особенно если у питомца есть проблемы с кожей.

Примеры пород, которые почти не пахнут:

  • Йоркширский терьер — не пахнет и почти не линяет.
  • Вест-хайленд-уайт-терьер — обладает минимальным запахом.
  • Американский голый терьер — без шерсти, но нуждается в уходе за кожей.
  • Ши-тцу и мальтийская болонка — длинная шерсть, требующая ухода.
  • Бишон-фризе и брюссельский грифон — вьющаяся шерсть, не дающая сильного запаха.

Даже у "немалопахнущих" собак может появиться неприятный аромат, если не следить за их гигиеной. Регулярное купание, уход за шерстью, правильное питание и чистка зубов помогают минимизировать запах.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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