Забудьте о запахе псины: 7 пород собак, которые не доставят вам неудобств

Не все готовы заводить собаку в квартире, опасаясь специфического запаха. Бытует мнение, что есть породы, которые совсем не пахнут, но это миф. Запах есть у всех собак, просто у одних он выражен сильнее, у других — слабее. Всё зависит от шерсти, ухода и здоровья питомца.
Длинная шерсть впитывает запахи медленнее, но такие собаки требуют тщательного ухода. Их нужно регулярно расчёсывать и купать, чтобы избежать скопления грязи и неприятных запахов.
Такие питомцы почти не пахнут, пока не намокнут. Если собака гуляет в дождь или купается в воде, запах может становиться сильнее.
Жёсткая шерсть без подшерстка меньше задерживает запахи, поэтому такие собаки считаются одними из самых "нелиняющих" и не имеющих сильного запаха.
Очевидный вариант для тех, кто не хочет шерсти и запаха — собаки без шерсти. Но у них есть свои нюансы: они могут пахнуть кожным секретом, особенно если у питомца есть проблемы с кожей.
Даже у "немалопахнущих" собак может появиться неприятный аромат, если не следить за их гигиеной. Регулярное купание, уход за шерстью, правильное питание и чистка зубов помогают минимизировать запах.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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