Забудьте о запахе псины: 7 пород собак, которые не доставят вам неудобств

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не все готовы заводить собаку в квартире, опасаясь специфического запаха. Бытует мнение, что есть породы, которые совсем не пахнут, но это миф. Запах есть у всех собак, просто у одних он выражен сильнее, у других — слабее. Всё зависит от шерсти, ухода и здоровья питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ховаварт

Какие породы собак обладают минимальным запахом?

1. Длинношерстные и вьющиеся породы

Длинная шерсть впитывает запахи медленнее, но такие собаки требуют тщательного ухода. Их нужно регулярно расчёсывать и купать, чтобы избежать скопления грязи и неприятных запахов.

2. Собаки со средней длиной шерсти и без подшерстка

Такие питомцы почти не пахнут, пока не намокнут. Если собака гуляет в дождь или купается в воде, запах может становиться сильнее.

3. Жёсткошёрстные породы

Жёсткая шерсть без подшерстка меньше задерживает запахи, поэтому такие собаки считаются одними из самых "нелиняющих" и не имеющих сильного запаха.

4. Голые породы

Очевидный вариант для тех, кто не хочет шерсти и запаха — собаки без шерсти. Но у них есть свои нюансы: они могут пахнуть кожным секретом, особенно если у питомца есть проблемы с кожей.

Примеры пород, которые почти не пахнут:

Йоркширский терьер — не пахнет и почти не линяет.

— не пахнет и почти не линяет. Вест-хайленд-уайт-терьер — обладает минимальным запахом.

— обладает минимальным запахом. Американский голый терьер — без шерсти, но нуждается в уходе за кожей.

— без шерсти, но нуждается в уходе за кожей. Ши-тцу и мальтийская болонка — длинная шерсть, требующая ухода.

— длинная шерсть, требующая ухода. Бишон-фризе и брюссельский грифон — вьющаяся шерсть, не дающая сильного запаха.

Даже у "немалопахнущих" собак может появиться неприятный аромат, если не следить за их гигиеной. Регулярное купание, уход за шерстью, правильное питание и чистка зубов помогают минимизировать запах.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

