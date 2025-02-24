Какие запахи могут довести собаку до агрессии? Ошибка хозяев

Многие знают, что кошки очень чувствительны к запахам, но и собаки не готовы терпеть всё, что попадает им в нос. Обоняние — один из главных инструментов четвероногих, но некоторые ароматы вызывают у них настоящие мучения. Разбираемся, какие запахи раздражают собак и почему.
Все химические вещества с сильным ароматом неприятны даже людям, а для собак они могут быть невыносимыми. Моющие средства, растворители, краски и другие химикаты вызывают у питомцев дискомфорт и даже головную боль.
Запах спиртного вызывает у собак отвращение, а иногда и агрессию. Это объясняет, почему четвероногие часто недолюбливают пьяных людей — запах алкоголя для них неприятен и настораживает.
Некоторые собаки могут терпеть запах сигарет, но это не означает, что он им нравится. Учёные доказали, что пассивное курение так же вредно для собак, как и для людей, поэтому дым вызывает у них стресс и раздражение.
Резкие запахи духов, дезодорантов и других косметических средств могут раздражать собак. Особенно неприятны стойкие ароматы, которые долго не выветриваются — питомцы могут нервничать или даже чихать.
Неожиданный факт: запах свежей краски из газет или журналов может вызывать у собак негативные эмоции. Возможно, именно поэтому сторожевые псы часто лают на почтальонов — запах газетных развалов им неприятен.
Если вы заметили, что ваш питомец избегает определённых ароматов, не игнорируйте его реакцию. Некоторые запахи могут вызывать у собак не только дискомфорт, но и негативно сказываться на их самочувствии.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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