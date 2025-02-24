Владельцы кошек в панике — вот что на самом деле вызывает колтуны у питомцев

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек считают, что колтуны появляются только из-за редкого расчёсывания. Однако это далеко не единственная причина! Шерсть может сбиваться в комки и по другим факторам, о которых важно знать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

1. Неправильное питание

Рацион напрямую влияет на состояние шерсти кошки. Если в пище недостаточно витаминов и питательных веществ, шерсть становится сухой, ломкой и начинает спутываться. Один из тревожных сигналов — перхоть, которая дополнительно склеивает шерсть и способствует образованию колтунов.

2. Ошибки при купании

Некоторые владельцы моют кошку слишком часто, что приводит к ухудшению качества шерсти. Без необходимости проводить водные процедуры чаще раз в 6-12 месяцев не рекомендуется. Частое купание может разрушить естественный жировой слой кожи, из-за чего мех теряет блеск, становится ломким и спутанным.

Дополнительные ошибки:

Использование человеческого шампуня. Такие средства сушат кожу животного, что может вызвать зуд, перхоть и образование колтунов.

Отсутствие ухода для кошек, не любящих воду. Если питомец категорически против купания, лучше использовать сухие шампуни.

3. Загрязнения

Если шерсть кошки испачкалась нефтью, маслом, кровью или другими липкими веществами, а животное не может самостоятельно очистить её, загрязнение может быстро превратиться в плотный колтун. В таких случаях важно аккуратно промыть шерсть или выстричь проблемный участок.

4. Болезни и паразиты

Колтуны могут быть признаком кожных заболеваний, нарушения обмена веществ или заражения паразитами (например, вшами). Если у кошки появились спутанные комки шерсти без видимой причины, стоит проверить её здоровье и проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

