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Владельцы кошек в панике — вот что на самом деле вызывает колтуны у питомцев

2:03
Зоосфера

Многие владельцы кошек считают, что колтуны появляются только из-за редкого расчёсывания. Однако это далеко не единственная причина! Шерсть может сбиваться в комки и по другим факторам, о которых важно знать.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

1. Неправильное питание

Рацион напрямую влияет на состояние шерсти кошки. Если в пище недостаточно витаминов и питательных веществ, шерсть становится сухой, ломкой и начинает спутываться. Один из тревожных сигналов — перхоть, которая дополнительно склеивает шерсть и способствует образованию колтунов.

2. Ошибки при купании

Некоторые владельцы моют кошку слишком часто, что приводит к ухудшению качества шерсти. Без необходимости проводить водные процедуры чаще раз в 6-12 месяцев не рекомендуется. Частое купание может разрушить естественный жировой слой кожи, из-за чего мех теряет блеск, становится ломким и спутанным.

Дополнительные ошибки:

  • Использование человеческого шампуня. Такие средства сушат кожу животного, что может вызвать зуд, перхоть и образование колтунов.
  • Отсутствие ухода для кошек, не любящих воду. Если питомец категорически против купания, лучше использовать сухие шампуни.

3. Загрязнения

Если шерсть кошки испачкалась нефтью, маслом, кровью или другими липкими веществами, а животное не может самостоятельно очистить её, загрязнение может быстро превратиться в плотный колтун. В таких случаях важно аккуратно промыть шерсть или выстричь проблемный участок.

4. Болезни и паразиты

Колтуны могут быть признаком кожных заболеваний, нарушения обмена веществ или заражения паразитами (например, вшами). Если у кошки появились спутанные комки шерсти без видимой причины, стоит проверить её здоровье и проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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