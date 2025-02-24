Собака весом 2 кг может быть опаснее овчарки — вот почему

Замечали ли вы, что крошечные собаки часто ведут себя намного громче и агрессивнее, чем их большие "собратья"? Финские исследователи решили разобраться, в чём причина, и провели масштабное исследование с участием 9 тысяч собак по всей стране.
Учёные оценивали агрессию по нескольким признакам: лай, рычание, щелканье зубами и укусы. В результате выяснилось, что самыми "задиристыми" оказались представители миниатюрных пород. Лидеры списка:
А вот самыми спокойными и дружелюбными признаны лабрадоры.
Также учёные выявили две любопытные закономерности:
Причина — страх. Из-за своих небольших размеров такие собаки чувствуют себя уязвимыми перед людьми и крупными животными, поэтому стараются казаться "сильнее", чем есть на самом деле.
Но есть и другая причина — ошибки владельцев. Многие хозяева не считают нужным воспитывать миниатюрных питомцев, полагая, что их агрессия не опасна. В результате такие собаки не получают необходимой дрессировки и не знают границ допустимого поведения.
Если у вас миниатюрная собака, стоит уделять внимание её социализации и воспитанию. Агрессия — это не "особенность породы", а реакция, которую можно скорректировать. Главное — не игнорировать тревожные звоночки, даже если ваш питомец весит всего пару килограммов.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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