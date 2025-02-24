Собака весом 2 кг может быть опаснее овчарки — вот почему

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Замечали ли вы, что крошечные собаки часто ведут себя намного громче и агрессивнее, чем их большие "собратья"? Финские исследователи решили разобраться, в чём причина, и провели масштабное исследование с участием 9 тысяч собак по всей стране.

Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мальтипу

Кто самые агрессивные? Итоги исследования

Учёные оценивали агрессию по нескольким признакам: лай, рычание, щелканье зубами и укусы. В результате выяснилось, что самыми "задиристыми" оказались представители миниатюрных пород. Лидеры списка:

Чихуахуа — абсолютные чемпионы по агрессивности;

— абсолютные чемпионы по агрессивности; Миниатюрные пудели — тоже любят поворчать;

— тоже любят поворчать; Цвергшнауцеры — не терпят конкурентов.

А вот самыми спокойными и дружелюбными признаны лабрадоры.

Также учёные выявили две любопытные закономерности:

Кобели чаще проявляют агрессию, чем суки.

С возрастом собаки становятся более раздражительными и агрессивными.

Почему маленькие собаки ведут себя так?

Причина — страх. Из-за своих небольших размеров такие собаки чувствуют себя уязвимыми перед людьми и крупными животными, поэтому стараются казаться "сильнее", чем есть на самом деле.

Но есть и другая причина — ошибки владельцев. Многие хозяева не считают нужным воспитывать миниатюрных питомцев, полагая, что их агрессия не опасна. В результате такие собаки не получают необходимой дрессировки и не знают границ допустимого поведения.

Что с этим делать?

Если у вас миниатюрная собака, стоит уделять внимание её социализации и воспитанию. Агрессия — это не "особенность породы", а реакция, которую можно скорректировать. Главное — не игнорировать тревожные звоночки, даже если ваш питомец весит всего пару килограммов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

