Вы тоже так делали? Вот почему ошейник может быть опасен для вашей собаки

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак даже не задумываются, что после прогулки ошейник лучше снимать. Однако кинологи утверждают: эта простая привычка может уберечь питомца от травм и дискомфорта.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Почему ошейник опасен в домашних условиях?

На улице этот аксессуар необходим для контроля над животным, но дома он может представлять угрозу. Эксперты предупреждают, что собака легко может зацепиться ошейником за мебель, ручки дверей или другие предметы, что приведёт к травме шеи или даже удушению. Особенно это актуально для активных и игривых пород, которые много двигаются и резвятся.

Ошейник может раздражать кожу

Помимо риска застрять, ошейник при длительном ношении может натереть кожу собаки или вызвать раздражение. Это особенно касается плотных или плохо подобранных моделей. Даже мягкие ошейники могут мешать дыханию и доставлять дискомфорт, если собака носит их круглосуточно.

Опасность электронных и антилай-ошейников

Отдельное внимание стоит уделить электроошейникам и антилай-устройствам. Их оставлять на собаке в домашних условиях крайне нежелательно. Они могут вызвать стресс, боли и ухудшение самочувствия питомца. Постоянное воздействие таких ошейников негативно влияет на психику собаки и может сделать её тревожной или агрессивной.

Снятие ошейника после прогулки — простое действие, которое поможет избежать множества проблем. Это снизит риск травм, натёртостей и стресса, а воспитание питомца будет основываться на положительном опыте, а не дискомфорте и боли.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

