Тайны питомца: как стресс превращает кота в дикое животное

Представьте: ваш ласковый кот внезапно проявляет агрессию — шипит, царапает руку, нападает на гостей. Что же может скрываться за таким поведением?
Первым делом следует исключить проблему со здоровьем. Внезапные атаки могут сигнализировать о скрытых недугах — от зубной боли до неврологических нарушений. Единственный верный ответ получит питомец после визита к ветеринару: нужно лечить тело или корректировать поведение.
Громкие звуки, незнакомые люди, поездки или даже визит ребёнка способны вызвать панику у кота. Если вы заметили прижатые уши, вздыбленную шерсть или резкие движения хвоста — дайте питомцу возможность спрятаться. Принудительный контакт лишь усилит стресс.
Котята, лишённые общения со сородичами, не учатся контролировать силу укусов. Взрослея, они могут воспринимать руки хозяев как добычу и "играть" с ними. Чтобы скорректировать поведение, замените пальцы игрушками-удочками и сразу прекращайте игру при излишней активности.
Некоторые кошки переносят поглаживания всего несколько минут — перевозбуждение приводит к резким укусам. Учитесь распознавать сигналы: напряжённое тело, подрагивающий хвост, замерший взгляд.
Птица за стеклом или соседский кот могут вызвать у питомца чувство разочарования. Не имея доступа к раздражителю, он вымещает злость на первом встречном. В этом помогут закрытые шторы или создание "безопасных" зон для наблюдения.
Кошки охраняют своё пространство с особой силой. Новый питомец, гость или даже запах другой кошки на одежде может спровоцировать атаку. Борьба за лидерство выражается в блокировке дверей или шипении. Разделение зон кормления и личного пространства поможет снизить конфликт.
Некастрированные коты в период половой охоты часто ввязываются в драки с соперниками. Стерилизация решает до 90% подобных проблем. Но матери-кошки могут даже защищать потомство от хозяев — временное явление, требующее особого внимания.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.