Лапы под ударом: опасные реагенты и спасительные решения

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Знаете ли вы, что зимняя прогулка может таить опасность для здоровья лап вашей собаки? Когда на улицах начинают применять противогололёдные реагенты, питомцы оказываются под ударом агрессивной химии.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в одежде

Риски реагентов

Современные средства содержат хлорид натрия с добавлением хлоридов кальция и магния. При соприкосновении со снегом они разрушают защитный липидный слой, вызывая сухость, растрескивание и даже язвы, особенно у миниатюрных пород.

Эффективные способы защиты

Защитные гели и мази. Содержат витамин Е, пантенол и натуральные масла, создавая барьер для химии.

Содержат витамин Е, пантенол и натуральные масла, создавая барьер для химии. Аэрозоли. Быстро сохнут и равномерно покрывают лапы.

Быстро сохнут и равномерно покрывают лапы. Воск. Обеспечивает долговременную защиту и безопасен при случайном слизывании.

Альтернативный подход

Специализированная обувь для собак — ещё один надёжный метод. Обратите внимание на прочную, гибкую подошву, правильный размер и удобную фиксацию. Приучение к ботинкам начинается с коротких домашних тренировок.

Превентивные меры и уход

Выбирайте маршруты с минимальной обработкой и оптимальное время для прогулок — раннее утро или поздний вечер. После возвращения с улицы обязательно:

Дайте питомцу согреться

Промойте лапы тёплой водой (примерно 40°С), уделяя внимание межпальцевым пространствам.

Просушите лапы мягким полотенцем

Нанесите питательный крем для восстановления защитного слоя.

Своевременная защита лап — залог здоровья вашего четвероногого друга зимой. Регулярный осмотр и грамотный уход помогут избежать неприятных последствий и сохранить жизненную энергию питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

