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Собака — радость в доме… но может ли она быть опасной? Болезни от питомцев: реальная угроза или миф

1:51
Зоосфера

Домашние питомцы — источник радости, но могут ли они стать причиной опасных болезней? Ученые подтверждают: собаки действительно могут передавать человеку инфекции, но риск заразиться минимален, если соблюдать простые меры предосторожности.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

Болезни, передающиеся от собак

  • Бешенство — смертельно опасный вирус, передающийся через укусы.

Решение: ежегодная вакцинация питомца и осторожность при контакте с бродячими животными.

  • Лептоспироз — бактерии из стоячих водоемов, передающиеся через мочу.

Решение: вакцинация и запрет пить воду из луж.

  • Стригущий лишай — грибковая инфекция, которой можно заразиться при контакте с шерстью инфицированного животного.

Решение: ветеринарный контроль и личная гигиена.

  • Токсокароз — паразиты, передающиеся через собачьи фекалии.

Решение: дегельминтизация питомца и мытье рук после прогулки.

  • Сальмонеллёз — бактерии, передающиеся через слюну или сырое мясо.

Решение: чистота мисок и кормление собаки обработанными продуктами.

  • Бруцеллёз — редкое заболевание, но может передаваться через кровь и выделения зараженной собаки.

Решение: контроль здоровья питомца и дезинфекция.

Как защититься

  • Регулярная вакцинация собаки — основа безопасности.
  • Гигиена: мойте руки после контакта с питомцем.
  • Следите за чистотой лап и шерсти после прогулок.
  • Не позволяйте собаке пить из луж и контактировать с уличными животными.
  • Регулярно проводите обработку от паразитов.

Собаки могут передавать инфекции, но при правильном уходе и профилактике риск минимален. Главное — не паниковать, а просто соблюдать правила безопасности.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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