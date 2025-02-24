Собака — радость в доме… но может ли она быть опасной? Болезни от питомцев: реальная угроза или миф

Домашние питомцы — источник радости, но могут ли они стать причиной опасных болезней? Ученые подтверждают: собаки действительно могут передавать человеку инфекции, но риск заразиться минимален, если соблюдать простые меры предосторожности.
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Французский бульдог
Болезни, передающиеся от собак
Бешенство — смертельно опасный вирус, передающийся через укусы.
Решение: ежегодная вакцинация питомца и осторожность при контакте с бродячими животными.
Лептоспироз — бактерии из стоячих водоемов, передающиеся через мочу.
Решение: вакцинация и запрет пить воду из луж.
Стригущий лишай — грибковая инфекция, которой можно заразиться при контакте с шерстью инфицированного животного.
Решение: ветеринарный контроль и личная гигиена.
Токсокароз — паразиты, передающиеся через собачьи фекалии.
Решение: дегельминтизация питомца и мытье рук после прогулки.
Сальмонеллёз — бактерии, передающиеся через слюну или сырое мясо.
Решение: чистота мисок и кормление собаки обработанными продуктами.
Бруцеллёз — редкое заболевание, но может передаваться через кровь и выделения зараженной собаки.
Решение: контроль здоровья питомца и дезинфекция.
Как защититься
Регулярная вакцинация собаки — основа безопасности.
Гигиена: мойте руки после контакта с питомцем.
Следите за чистотой лап и шерсти после прогулок.
Не позволяйте собаке пить из луж и контактировать с уличными животными.
Регулярно проводите обработку от паразитов.
Собаки могут передавать инфекции, но при правильном уходе и профилактике риск минимален. Главное — не паниковать, а просто соблюдать правила безопасности.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.