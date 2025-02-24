Орангутаны: загадочные обитатели джунглей и их удивительные секреты

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Орангутаны живут в Индонезии и поражают своим интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Какой образ жизни у этих животных

Эти приматы живут на деревьях, активны в течение дня и редко спускаются на землю.

Чтобы спать ночью, они строят гнезда из сломанных веток и размещают в развилках деревьев. Животные спят, укрывшись листьями и ветками.

Самки стараются держаться высоко на деревьях — до 20 м, самцы часто опускаются ниже и передвигаются по земле гораздо чаще самок.

Что делает орангутанов уникальными

Орангутаны, в отличие от большинства животных, умеют пользоваться инструментами, например, добывать пищу.

Приматы используют ветку для извлечения меда или насекомых из гнезд или используют короткую палку, чтобы проколоть плоды с толстой кожицей, чтобы извлечь мякоть.

Каков рацион орангутанов

Рацион преимущественно растительный, однако обезьяны могут есть насекомых, птичьи яйца и даже маленьких птенцов. Орангутаны живут дольше других гоминидов, не считая человека. В неволе известны случаи, когда особи жили дольше 60 лет.

Сколько орангутанов осталось в мире

К сожалению, за последние 70 лет мировая популяция орангутанов резко сократилась. На Калимантане их осталось всего около 50 тысяч.

Уточнения

Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.



