Ваша собака часто лает? Вот 6 основных причин, почему это происходит

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда собачий лай служит попыткой манипулирования хозяином. Если ваш питомец начал громко лаять, сначала убедитесь, что ни вам, ни ему ничего не угрожает. Воспитанные собаки лают только по значимым поводам, среди которых выделяются следующие:

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

1. Защита хозяина: собака может лаять, когда пытается защитить вас от потенциальной угрозы, будь то незнакомцы или шумные прохожие.



2. Эмоциональный отклик: лай может выражать удивление, страх, радость или тревогу. Со временем вы сможете распознавать разные оттенки эмоций своего пса.

3. Ревность: некоторые собаки начинают лаять, если чувствуют угрозу своей привязанности к хозяину, особенно если рядом появляется новый человек.

4. Забота о территории: пес может защищать свою территорию или личные вещи.

5. Манипуляция: лай иногда используется собакой для привлечения внимания или получения желаемого.

6. Физическое состояние: возможно, животное испытывает боль или дискомфорт.

Игнорировать такие сигналы не стоит, ведь зачастую у лая есть реальные причины.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



