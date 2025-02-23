Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умные способы сэкономить на ремонте: хитрости, которые вам подскажут
Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить
Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла
Как получить норму омега-3: достаточно продуктов или нужны добавки?
Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта
Эти 7 начинок превратят ваши блины в кулинарный шедевр: готовимся удивлять
Париж для девичника: Эйфелева башня подождет, пока вы с подругами делаете это
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Хаммам, кинотеатр и незваный гость: Ивлеева продала со скидкой свой особняк — какую тайну он скрывает?

Опасности для кошек на улице, о которых вы даже не догадывались

2:02
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, была бы ваша кошка счастливее, если бы могла гулять на улице? Такое чувство вины знакомо многим владельцам. Но стоит ли беспокоиться?

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

Жизнь в доме vs. улица: что лучше?

По мнению экспертов Animal Humane Society (AHS), домашние кошки ничуть не менее счастливы, чем их уличные собратья:

"Если кошка имеет достаточно стимулов в доме — охота, исследования, любовь и забота, она будет жить полноценной и счастливой жизнью".

Помимо комфортной жизни, кошки, живущие в доме, избегают множества опасностей.

Опасности уличной жизни

  1. Здоровье в опасности Кошки на улице могут заразиться серьёзными вирусами: FIV (кошачий СПИД), FIP (инфекционный перитонит) или FeLV (кошачий лейкоз). Также они подвержены заражению паразитами.
  2. Риск травм Драки с другими кошками, нападения собак, автомобильные аварии — уличная жизнь полна угроз.
  3. Яды и жестокость людей Отравленные приманки, жестокое обращение со стороны людей — реальные угрозы, с которыми сталкиваются бездомные животные.
  4. Риск пропажи Кошка может испугаться и убежать, потеряться или попасть в неблагоприятную ситуацию, из которой не сможет выбраться.
  5. Размножение и рост числа бездомных животных Незастерилизованные кошки увеличивают популяцию бездомных животных, что создаёт дополнительные проблемы.

Как дать кошке лучшее

Если вам хочется, чтобы ваш питомец наслаждался свежим воздухом, но без риска, попробуйте:

  • Тренировку на поводке. С раннего возраста кошки могут привыкнуть к прогулкам.
  • Закрытые вольеры (catio). Это безопасный способ позволить питомцу гулять на свежем воздухе.

Жизнь кошки на улице далека от идиллии. Но в доме она тоже может быть несчастна, если ей скучно. 

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком
Советы
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком Аудио 
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Еда и рецепты
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию? Дмитрий Плотников
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить
Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла
Как получить норму омега-3: достаточно продуктов или нужны добавки?
Опасности для кошек на улице, о которых вы даже не догадывались
Эти 7 начинок превратят ваши блины в кулинарный шедевр: готовимся удивлять
Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта
Париж для девичника: Эйфелева башня подождет, пока вы с подругами делаете это
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Хаммам, кинотеатр и незваный гость: Ивлеева продала со скидкой свой особняк — какую тайну он скрывает?
Не хватает воздуха при беге? Как избежать боли в боку и быстрее восстановиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.