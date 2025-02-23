Опасности для кошек на улице, о которых вы даже не догадывались

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, была бы ваша кошка счастливее, если бы могла гулять на улице? Такое чувство вины знакомо многим владельцам. Но стоит ли беспокоиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

Жизнь в доме vs. улица: что лучше?

По мнению экспертов Animal Humane Society (AHS), домашние кошки ничуть не менее счастливы, чем их уличные собратья:

"Если кошка имеет достаточно стимулов в доме — охота, исследования, любовь и забота, она будет жить полноценной и счастливой жизнью".

Помимо комфортной жизни, кошки, живущие в доме, избегают множества опасностей.

Опасности уличной жизни

Здоровье в опасности Кошки на улице могут заразиться серьёзными вирусами: FIV (кошачий СПИД), FIP (инфекционный перитонит) или FeLV (кошачий лейкоз). Также они подвержены заражению паразитами. Риск травм Драки с другими кошками, нападения собак, автомобильные аварии — уличная жизнь полна угроз. Яды и жестокость людей Отравленные приманки, жестокое обращение со стороны людей — реальные угрозы, с которыми сталкиваются бездомные животные. Риск пропажи Кошка может испугаться и убежать, потеряться или попасть в неблагоприятную ситуацию, из которой не сможет выбраться. Размножение и рост числа бездомных животных Незастерилизованные кошки увеличивают популяцию бездомных животных, что создаёт дополнительные проблемы.

Как дать кошке лучшее

Если вам хочется, чтобы ваш питомец наслаждался свежим воздухом, но без риска, попробуйте:

Тренировку на поводке. С раннего возраста кошки могут привыкнуть к прогулкам.

Закрытые вольеры (catio). Это безопасный способ позволить питомцу гулять на свежем воздухе.

Жизнь кошки на улице далека от идиллии. Но в доме она тоже может быть несчастна, если ей скучно.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

