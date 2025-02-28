Ваш кот не может устоять перед коробкой: вот что на самом деле его привлекает

Вы купили кошке дорогую лежанку, а она снова выбрала старую коробку? Это не каприз, а продуманное решение, продиктованное древними инстинктами.
Коробка — это крепость
В дикой природе кошки прятались в узких расщелинах и дуплах, чтобы защититься от хищников. Даже домашняя кошка подсознательно ищет укрытие, где можно чувствовать себя в безопасности. Маленький вход позволяет ей контролировать обстановку, а плотные стенки защищают со всех сторон.
Идеальная температура для сна
Картон обладает отличной термоизоляцией. Оптимальная температура для кошачьего сна — 30-35°C, и коробка помогает её поддерживать. Особенно уютно в ней становится, если поставить её рядом с батареей.
Коробка как средство от стресса
При переезде, появлении нового члена семьи или даже смене корма кошка ищет убежище, где можно спрятаться от "катастрофы". Коробка становится её личной крепостью, где никто не потревожит.
Как использовать любовь к коробкам во благо
Важно помнить
Никогда не позволяйте кошке спать в коробках с остатками скотча или клея — химикаты могут вызвать отравление. А если коробка стоит в тёмном углу, следите, чтобы питомец не использовал её вместо лотка.
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