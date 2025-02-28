Ваш кот не может устоять перед коробкой: вот что на самом деле его привлекает

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки так любят коробки: ответ кроется в их диких инстинктах

Вы купили кошке дорогую лежанку, а она снова выбрала старую коробку? Это не каприз, а продуманное решение, продиктованное древними инстинктами.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в коробке

Коробка — это крепость

В дикой природе кошки прятались в узких расщелинах и дуплах, чтобы защититься от хищников. Даже домашняя кошка подсознательно ищет укрытие, где можно чувствовать себя в безопасности. Маленький вход позволяет ей контролировать обстановку, а плотные стенки защищают со всех сторон.

Идеальная температура для сна

Картон обладает отличной термоизоляцией. Оптимальная температура для кошачьего сна — 30-35°C, и коробка помогает её поддерживать. Особенно уютно в ней становится, если поставить её рядом с батареей.

Коробка как средство от стресса

При переезде, появлении нового члена семьи или даже смене корма кошка ищет убежище, где можно спрятаться от "катастрофы". Коробка становится её личной крепостью, где никто не потревожит.

Как использовать любовь к коробкам во благо

Поставьте коробку у окна. Так кошка сможет наблюдать за птицами, оставаясь в безопасности.

Спрячьте внутрь игрушки или лакомства. Это превратит коробку в увлекательный "сейф" с сюрпризами.

Спрячьте внутрь игрушки или лакомства. Это превратит коробку в увлекательный "сейф" с сюрпризами. Если кошка грызёт картон, смажьте края лимонным соком. Кошки не переносят запах цитрусовых.

Не переживайте, если коробка слишком мала. Кошки обожают тесные пространства, где могут касаться стенок усами — это даёт им чувство контроля.

Важно помнить

Никогда не позволяйте кошке спать в коробках с остатками скотча или клея — химикаты могут вызвать отравление. А если коробка стоит в тёмном углу, следите, чтобы питомец не использовал её вместо лотка.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



