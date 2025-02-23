Ваша кошка не может молчать: причина может быть опаснее, чем вы думаете

Облегчите доступ к пище и воде. Если у кошки болят суставы, ей трудно добраться до миски.
Используйте феромонные диффузоры. Они помогут снять тревогу и создать ощущение безопасности.
Проверьте, не страдает ли кошка от одиночества. Установите камеру: если крики начинаются, когда никого нет, это может быть проявление сепарационной тревоги. В таком случае оставляйте включённым радио или разбросайте по дому лакомства, чтобы отвлечь питомца.
Развлекайте кошку. Игрушки, кормушки для птиц у окна и вечерние игры помогут снизить уровень стресса и энергии.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".