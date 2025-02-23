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Ваша кошка не может молчать: причина может быть опаснее, чем вы думаете

1:46
Зоосфера

Кошка орёт без остановки: это может быть сигнал бедствия

Если ваша кошка по ночам разносит крики на весь дом, не спешите злиться – возможно, она просто просит о помощи. Причины могут быть самыми разными: от возрастных изменений до серьёзных заболеваний.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Почему кошки начинают кричать

  • Старость и когнитивные нарушения. Пожилые кошки могут страдать от деменции, теряться в знакомом пространстве и звать хозяина, как слепые котята.
  • Гормональные всплески. Если кошка не стерилизована, в период течки её крики слышит весь район.
  • Боль и болезни. Артрит, почечная недостаточность, гипертиреоз (который вызывает постоянный голод и тревожность) могут приводить к беспричинному на первый взгляд мяуканью.
  • Высокое давление. Такие кошки плохо видят, пугаются каждого шороха и кричат от страха.

Как помочь кошке

  1. Устраните возможные раздражители. Выключите громкие звуки, закройте окна.

  2. Облегчите доступ к пище и воде. Если у кошки болят суставы, ей трудно добраться до миски.

  3. Используйте феромонные диффузоры. Они помогут снять тревогу и создать ощущение безопасности.

  4. Проверьте, не страдает ли кошка от одиночества. Установите камеру: если крики начинаются, когда никого нет, это может быть проявление сепарационной тревоги. В таком случае оставляйте включённым радио или разбросайте по дому лакомства, чтобы отвлечь питомца.

  5. Развлекайте кошку. Игрушки, кормушки для птиц у окна и вечерние игры помогут снизить уровень стресса и энергии.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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