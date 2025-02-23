Мясо или мусор: как не дать питомцу корм, который медленно его уничтожает

Вы замечали, что ваш пёс стал вялым, шерсть потускнела, а глаза потеряли блеск? Это может быть не просто возрастные изменения, а результат ежедневного отравления… обычной едой из миски.
Даже дорогие корма с яркими упаковками могут содержать ингредиенты, которые наносят вред здоровью питомца. Например, фраза "мясо и продукты животного происхождения" часто означает смесь перемолотых костей, кожи и сухожилий, которые плохо усваиваются.
Ещё одна опасность — злаки. Кукуруза, пшеница и соя, которые часто добавляют в корм, вызывают у собак вздутие, аллергию и даже диабет. В отличие от людей, их организм не приспособлен к перевариванию большого количества углеводов.
Но не только корм может стать угрозой. Если вы моете миску питомца раз в неделю или реже, на её стенках образуется опасный налёт — колонии бактерий, включая сальмонеллу и кишечную палочку. Они попадают в организм с каждым глотком воды и вызывают хронические воспаления кишечника.
Ещё хуже, если собака пьёт из луж на улице. В стоячей воде живут лептоспиры, которые поражают почки и печень, вызывая тяжёлые заболевания.
Как защитить собаку
Если хотите полностью контролировать рацион питомца, лучше перевести его на натуральное питание: готовьте ему отдельно гречку с говядиной, тыкву с индейкой или творог с зеленью. Это требует времени, но здоровье вашей собаки того стоит.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.