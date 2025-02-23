Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без белка никуда — какое молоко действительно питательное
Если вам нравится вид кирпичной кладки или деревянных панелей: как быстро и недорого обновить интерьер
Пенсия в марте 2025 года: кому положено увеличение и на сколько
Ртуть – не игрушка: Как правильно убрать последствия разбитого градусника
Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия
Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу
Как приготовить замороженную говядину так, чтобы все просили добавки
Преимуществ много, стоит копейки: зачем добавляют корицу в горшки комнатных растений
Атака отражена: Три беспилотника уничтожены над Липецкой областью за ночь

Мясо или мусор: как не дать питомцу корм, который медленно его уничтожает

2:28
Зоосфера

Опасный корм: чем вы незаметно травите свою собаку каждый день

Вы замечали, что ваш пёс стал вялым, шерсть потускнела, а глаза потеряли блеск? Это может быть не просто возрастные изменения, а результат ежедневного отравления… обычной едой из миски.

Собака в пакете корма
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма

Что скрывают корма с "натуральным" составом

Даже дорогие корма с яркими упаковками могут содержать ингредиенты, которые наносят вред здоровью питомца. Например, фраза "мясо и продукты животного происхождения" часто означает смесь перемолотых костей, кожи и сухожилий, которые плохо усваиваются.

Ещё одна опасность — злаки. Кукуруза, пшеница и соя, которые часто добавляют в корм, вызывают у собак вздутие, аллергию и даже диабет. В отличие от людей, их организм не приспособлен к перевариванию большого количества углеводов.

Опасность в миске

Но не только корм может стать угрозой. Если вы моете миску питомца раз в неделю или реже, на её стенках образуется опасный налёт — колонии бактерий, включая сальмонеллу и кишечную палочку. Они попадают в организм с каждым глотком воды и вызывают хронические воспаления кишечника.

Ещё хуже, если собака пьёт из луж на улице. В стоячей воде живут лептоспиры, которые поражают почки и печень, вызывая тяжёлые заболевания.

Как защитить собаку

  • Читайте состав корма. В первых строчках должно быть указано конкретное мясо: "курица", "говядина", "лосось". Избегайте расплывчатых формулировок.
  • Отказывайтесь от красителей и консервантов. Они могут провоцировать рак и аллергии.
  • Мойте миску каждый день. Используйте горячую воду и соду, чтобы убить бактерии.
  • Не давайте собаке объедки. Варёные кости, шоколад, лук и виноград — это яд для собак, который может убить за несколько часов.
  • Выбирайте безопасные лакомства. Замените вредные продукты на морковь, яблоки или специальные жевательные палочки.

Если хотите полностью контролировать рацион питомца, лучше перевести его на натуральное питание: готовьте ему отдельно гречку с говядиной, тыкву с индейкой или творог с зеленью. Это требует времени, но здоровье вашей собаки того стоит.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Наука и техника
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора Аудио 
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Еда и рецепты
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Без белка никуда — какое молоко действительно питательное
Если вам нравится вид кирпичной кладки или деревянных панелей: как быстро и недорого обновить интерьер
Пенсия в марте 2025 года: кому положено увеличение и на сколько
Ртуть – не игрушка: Как правильно убрать последствия разбитого градусника
Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия
Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу
Как приготовить замороженную говядину так, чтобы все просили добавки
Преимуществ много, стоит копейки: зачем добавляют корицу в горшки комнатных растений
Атака отражена: Три беспилотника уничтожены над Липецкой областью за ночь
Забудьте про буксир: вот как выехать из снега своими силами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.