Мясо или мусор: как не дать питомцу корм, который медленно его уничтожает

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Опасный корм: чем вы незаметно травите свою собаку каждый день

Вы замечали, что ваш пёс стал вялым, шерсть потускнела, а глаза потеряли блеск? Это может быть не просто возрастные изменения, а результат ежедневного отравления… обычной едой из миски.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в пакете корма

Что скрывают корма с "натуральным" составом

Даже дорогие корма с яркими упаковками могут содержать ингредиенты, которые наносят вред здоровью питомца. Например, фраза "мясо и продукты животного происхождения" часто означает смесь перемолотых костей, кожи и сухожилий, которые плохо усваиваются.

Ещё одна опасность — злаки. Кукуруза, пшеница и соя, которые часто добавляют в корм, вызывают у собак вздутие, аллергию и даже диабет. В отличие от людей, их организм не приспособлен к перевариванию большого количества углеводов.

Опасность в миске

Но не только корм может стать угрозой. Если вы моете миску питомца раз в неделю или реже, на её стенках образуется опасный налёт — колонии бактерий, включая сальмонеллу и кишечную палочку. Они попадают в организм с каждым глотком воды и вызывают хронические воспаления кишечника.

Ещё хуже, если собака пьёт из луж на улице. В стоячей воде живут лептоспиры, которые поражают почки и печень, вызывая тяжёлые заболевания.

Как защитить собаку

Читайте состав корма . В первых строчках должно быть указано конкретное мясо: "курица", "говядина", "лосось". Избегайте расплывчатых формулировок.

. В первых строчках должно быть указано конкретное мясо: "курица", "говядина", "лосось". Избегайте расплывчатых формулировок. Отказывайтесь от красителей и консервантов . Они могут провоцировать рак и аллергии.

. Они могут провоцировать рак и аллергии. Мойте миску каждый день . Используйте горячую воду и соду, чтобы убить бактерии.

. Используйте горячую воду и соду, чтобы убить бактерии. Не давайте собаке объедки . Варёные кости, шоколад, лук и виноград — это яд для собак, который может убить за несколько часов.

. Варёные кости, шоколад, лук и виноград — это яд для собак, который может убить за несколько часов. Выбирайте безопасные лакомства. Замените вредные продукты на морковь, яблоки или специальные жевательные палочки.

Если хотите полностью контролировать рацион питомца, лучше перевести его на натуральное питание: готовьте ему отдельно гречку с говядиной, тыкву с индейкой или творог с зеленью. Это требует времени, но здоровье вашей собаки того стоит.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



