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Ваш кот презирает вас, или это просто его естественное выражение лица

1:41
Зоосфера

Ваш кот смотрит на вас с презрением: вот объяснение

Хозяева кошек часто сталкиваются с этим: питомец сидит напротив, пристально смотрит и кажется, будто оценивает вас с долей презрения. Но действительно ли мурлыки судят нас или это всего лишь особенность их поведения? Эксперты разобрались в этом вопросе.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Как кошки выражают эмоции глазами

По словам специалиста по поведению кошек Марджори Дельгадо, на самом деле прямой немигающий взгляд у кошек — это не осуждение, а возможный признак тревоги или агрессии. В естественной среде такой взгляд используют хищники перед атакой, а также животные, готовые к защите.

Коты контролируют свои движения осознанно, поэтому взгляд всегда несёт определённый смысл. Если питомец расслабленно лежит рядом с вами и медленно моргает — это признак доверия и спокойствия. Напротив, если он смотрит в глаза, не мигая, это может быть сигналом напряжения или даже вызовом.

Почему взгляд кота может казаться надменным

Люди привыкли интерпретировать выражения лица через призму человеческих эмоций. Однако у кошек мимика работает иначе. Их слегка прищуренные глаза, неподвижный взгляд или даже поджатые уши могут выглядеть как выражение пренебрежения, но на самом деле это всего лишь часть их языка тела.

Чтобы наладить "визуальный контакт" с питомцем, попробуйте медленно моргать в ответ — это кошачий эквивалент дружеской улыбки. Если кот отвечает тем же, значит, он доверяет вам и ощущает безопасность рядом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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